Rusové testují ponorku bez posádky. Co má společného s „torpédem apokalypsy“?

Ruské ministerstvo obrany zahajuje na Dálném východě zkoušky ponorky Klavesin-2R-PM bez posádky. Plánuje se testování dronu v malých hloubkách z výzkumné lodě Maršál Gelovani.Ponechme stranou zvláštnosti výběru názvů ze strany Ministerstva obrany RF, které nazvalo dron na počest elegantního hudebního nástroje. Mnohem zajímavější je, že tisk píše o Klavesinu v souvislosti s neobytným ponorným přístrojem strategického určení Poseidon, kterému občas říkají torpédo apokalypsy (jinak text nezíská moc kliknutí).Vyzkoušen v Černém moři na KrymuO tom, co je to Poseidon s termojadernou bojovou hlavicí o kapacitě (podle předpokladu) 2 megatuny, jsme psali v sedmi bodech tady.Klavesin je miniaturní ponorka bez posádky, která samostatně plní pod vodou program bez účasti člověka, operátora. Verze Klavesin-2R-PM byla vyvinuta v roce 2016 v Ústřední konstrukční kanceláři námořní techniky Rubin, jednom z předních sovětských a ruských podniků ve sféře projektování ponorek, a to jak dieselových, tak atomových, ve spolupráci s dálněvýchodní pobočkou Ruské akademie věd.Před několika lety absolvoval Klavesin zkoušky v hloubce 500 metrů v Černém moři na Krymu. Podle výsledků zkoušek bylo dopracováno zařízení, stroj získal vodní lokátor, který umožní „vidět“ situaci pod vodou stejně jako je to na opravdových velkých ponorkách, nyní má být tato dopracovaná verze Klavesinu otestována.Pro potrubí a nepřátelskou ponorkuJde o relativně malý ponorný přístroj, který je svými rozměry srovnatelný s torpédem. Má délku asi 7 metrů, průměr činí přibližně 1 metr, váží asi 4 tuny. Klavesin se dokáže ponořit do hloubky 6 000 metrů, což je hloubka nepřístupná pro obyčejné ponorky, a přitom pojme různá pozorovací zařízení, kromě vodních lokátorů jsou to různé senzory a videokamery.K čemu je Klavesin potřebný? Předpokládá se, že dokáže samostatně prozkoumat dost velké prostory dna na vzdálenosti do 50 km od nosné ponorky. Rozsah použití je velký, například monitoring potrubí pod vodou, případně monitoring cizích ponorek nebo batyskafů.Nejspíše (přesné informace o tom v přístupných zdrojích nejsou) má Klavesin dopravit veškeré nahromaděné informace na palubu nosné ponorky, ale také může zajistit vysílání informací v reálném čase s pomocí komunikačních systémů pod vodou, které jsou však podstatně omezené co do dálky a rychlosti vysílání informací. Když se Klavesin ocitne na vodě, dokáže provádět výměnu informací rádiovým kanálem a dostane nové úkoly od nosné ponorky, aby pokračoval v autonomní práci pod vodou.Rozvědčík nebo pouze inspektor?Souvisí mezi sebou projekty vývoje strategického ponorného systému Poseidon a přístroje jako Klavesin? Mají nepochybně různý význam a kapacity, ale:Je dost pravděpodobné, že Klavesin a Poseidon budou navzájem spolupracovat. Dá se předpokládat, že Klavesin má plnit úlohu jistého průzkumníka, který je posílán dopředu kvůli zjištění okolností a nebezpečí. Ve skutečnosti to není možné, protože Klavesin má příliš malý dosah (do 50 km), navíc má samotný Poseidon prostředky k objevení nepřátelských objektů.Reálněji (i když to zní fantasticky) vypadá jiná varianta. Poseidony, které mají obrovskou autonomii, zaléhají na stanovených místech na bojovou hlídku. Čas od času je mohou prověřit právě Klavesiny díky tomu, že, jak jsme zjistili předtím, mají tyto dva drony stejnou nosnou ponorku. Bude to něco na způsob technické kontroly v místě pobytu klienta.Ostatně, to jsou všechno předpoklady. Více podrobností o součinnosti mírumilovného Klavesinu a bojového Poseidonu se budeme moci dozvědět poté, co „torpédo apokalypsy“ absolvuje další testy.

