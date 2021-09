https://cz.sputniknews.com/20210912/starosta-kolar-pred-okamurovym-domem-propagoval-svoji-stranu-ten-si-to-nenechal-libit-15806284.html

Starosta Kolář před Okamurovým domem propagoval svoji stranu. Ten si to nenechal líbit

Volby se blíží a pokud nejde volič k politikům, politici půjdou za voličem. Šéfové pravicové koalice SPOLU chodí od domu k domu, rozdávají lidem své letáčky a... 12.09.2021, Sputnik Česká republika

Zazvoní zvonek a na svém prahu uvidíte Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09), Petra Fialu (ODS) a Mariana Jurečku (KDU-ČSL). Ti vám předají letáček, podáte si ruce a trojice opozičních politiků jde zase o dům dál. Takto vypadá nová kampaň SPOLU. Její členové si ji nadmíru pochvalují.V diskusích na sociálních sítích si však lidé dělají z kampaně spíše legraci. Mnohým připomíná trojice politiků spíše jehovisty či podomní prodavače, popřípadě koledníky.Podle jiných by kampaň měla mít lepší scénář.Některé zajímalo, zda jim všichni lidé skutečně dali souhlas s natáčením a se zveřejněním fotek a videí.Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) šel ještě dále a zavítal přímo před honosný dům Tomia Okamury, před nímž se vyfotil a na vrata připevnil program trojkoalice. Předseda SPD však pro tento krok pochopení neměl a už vůbec mu to nepřišlo legrační.Mezitím hnutí ANO Andreje Babiše se ve volebních průzkumech stále polepšuje. ANO by volilo zhruba 32 % občanů. Na druhém místě je SPOLU s 20 %, zatímco koalice Pirátů a hnutí STAN je na třetím místě s 18 %. Okamurova SPD má téměř 12 % a na hraně pětiprocentní bariéry ke vstupu do Sněmovny se nacházejí komunisté a sociální demokraté.

