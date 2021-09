https://cz.sputniknews.com/20210912/tri-tisice-navic-pro-statni-zamestnance-malacova-chce-lidem-pridat-15810547.html

Tři tisíce navíc pro státní zaměstnance? Maláčová chce lidem přidat

Vypadá to, že by si státní zaměstnanci mohli do budoucna finančně polepšit. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) má totiž v plánu vyjednat... 12.09.2021, Sputnik Česká republika

Tento nápad Maláčové by státní rozpočet vyšel přibližně na 20 miliard. O navýšení však ještě musí rozhodnout vláda, zaznělo v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce.Toto řešení by dle jejího názoru mohlo pomoci především nízkopříjmovým zaměstnancům, jako jsou uklízečky či kuchařky. Státní kasu by to ale vyšlo draho, i když Maláčová slibuje, že asi třetina by se podle ní do státní kasy vrátila ve formě odvodů.Zatím ale není jasné, zda se nápad Maláčové uskuteční.Poslední verze státního rozpočtu na další rok, jehož předpokládaný schodek má činit necelých 377 miliard, s tím totiž nepočítá. Kabinet se však v dohledné době chystá o této otázce jednat.Richterová: Plošným přidáváním ohrožujeme důvěru lidí ve státK věci se vyslovila také poslankyně a místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová, která byla také hostem zmiňovaného pořadu. Dotyčná se však obává, že by se plánované navýšení nemuselo dotknout zdravotníků a sociálních pracovníků. Uvedla, že to bude záviset na tom, zda peníze přijdou krajům a nedojde naopak ke krácení odměn.

Červenáček Ví co dělá; ať jim přidá. Prý je třeba přibrat 9000 nebo 7000 státních úředníků. Bude to zajímavé. 🐸🐸🐸🐸 0

Červenáček Dělal se pokus ve firmě se 150 zaměstnanci. Zjistilo se, že celkem neprodukují žádný výsledek, ale zabývali se sami sebou. Plánovali dovolené, školení, služební cesty, porady, vykazovali bezpečnost práce. 🐸🐸🐸🐸 0

