Určitě ve vládě nebudeme. Filip uvedl hlavní překážku pro koalici s ANO a dodal pár slov k Vrběticím

Před několika dny šéf komunistů Vojtěch Filip dal jasně najevo, že se po volbách chystá rezignovat na funkci předsedy strany. Nicméně, Filip je stále lídrem KSČM, která se ve volbách bude ucházet o postup do Sněmovny. V případě, že komunisté znovu zasednou v dolní komoře českého parlamentu, budou mít teoretickou možnost zúčastnit se povolební koalice, případně tolerovat vládní koalici dalších stran.Ve svém rozhovoru pro deník Právo Vojtěch Filip odpovídal na otázky, jaký má postoj vůči případné spolupráci s různými politickými subjekty po volbách. Připomeňme, že v dubnu KSČM vypověděla toleranční dohodu s vládní koalicí ANO a ČSSD, která platila téměř tři roky. Podle Filipových slov by do vlády s hnutím ANO po říjnových volbách nešel, a to kvůli neshodě ohledně členství České republiky v NATO.Česká republika by podle Filipova názoru měla z NATO vystoupit. Komunistický poslanec je přesvědčen, že existují jiné účinné nástroje, jejichž pomocí může republika bránit vlastní hranice a schengenský prostor. Navrhuje například vytvořit nový systém kolektivní bezpečnosti, za tímto účelem je nutné svolat novou bezpečnostní konferenci pro Evropu, kde by se různé státy dohodly na nových principech této spolupráce.Vyšetřování incidentu ve VrběticíchPráce české kontrarozvědky svědčí o její totální neschopnosti, prohlásil předseda komunistické strany Filip. Neúprosnou kritiku si zasloužila především kvůli tomu, že nedokázala zabránit výbuchům ve Vrběticích, stejně tak nebyla schopná zjistit jejich původní příčinu během mnoha let. Kromě toho má Filip vážné podezření, že oficiální verze incidentu ve Vrběticích, k němuž došlo v roce 2014, neodpovídá skutečnosti.Dále Filip podrobil kritice i samotnou českou vládu, která podle jeho slov spustila diplomatickou válku s Ruskem, aniž by měla dostatečné důkazy v souvislosti s obviněními ve Vrbětické kauze a zajistila náležité a nezávislé vyšetřování.

