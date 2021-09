V Číně se objevilo nové ohnisko koronavirové infekce

https://cz.sputniknews.com/20210912/v-cine-se-objevilo-nove-ohnisko-koronavirove-infekce-15804965.html

Nové ohnisko bylo objeveno v újezdu Xianyu města Pchu-tchien.Podle předběžných údajů byla varianta koronaviru identifikována jako vysoce nakažlivý kmen delta.Uvádí se, že po odhalení prvního případu bylo odebráno 81 938 vzorků u místních obyvatel.V současné době je podle WHO na světě více než 223 milionů případů a podle odhadů Univerzity Johna Hopkinse jejich počet dosáhl 224 milionů. Nejtěžší situace se vyvíjí v USA, Indii a Brazílii. Rusko zaujímá v tomto seznamu páté místo.V České republice přibylo v sobotu 253 nově potvrzených případů covidu-19, což je nejvíce za víkendový den od konce května a přibližně o čtvrtinu více než minulou sobotu. Čtrnáct z těchto případů tvoří lidé nad 65 let.V tomto týdnu počty nově potvrzených případů nákazy koronavirem ve srovnání s předchozím týdnem prudce stoupají. Minulý týden se denní nárůsty pohybovaly většinou kolem dvou až tří stovek nakažených, zatímco tento týden kolem čtyř set. V úterý dokonce přibylo téměř 600 případů, což bylo nejvíce od konce května.V nemocnicích je s covidem-19 hospitalizováno celkem 103 lidí, šestnáct z nich je v těžkém stavu. Před týdnem byly počty asi poloviční, hospitalizováno bylo jen 61 lidí, z toho osm ve vážném stavu.Nejhorší je nyní situace na Karlovarsku. Za posledních sedm dní se tam potvrdilo 87 případů Na druhém místě je písecký okres s 53 potvrzenými případy za poslední týden.

