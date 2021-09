https://cz.sputniknews.com/20210912/v-nemecku-uvedli-ze-polsky-prezident-duda-urazil-merkelovou-co-se-stalo-15814632.html

V Německu uvedli, že polský prezident Duda urazil Merkelovou. Co se stalo?

V Německu uvedli, že polský prezident Duda urazil Merkelovou. Co se stalo?

Varšava nepřivítala německou kancléřku Angelu Merkelovou zrovna vřele. Polský prezident Andrzej Duda měl totiž svou německou kolegyni urazit tím, že se s ní... 12.09.2021, Sputnik Česká republika

Autor novinového článku Philip Fritz uvedl, že setkání Merkelové a Dudy podle něj bylo naplánováno předem. Nicméně, po příjezdu do Varšavy musela německá kancléřka změnit program návštěvy.Deník Die Welt také podotkl, že polská média již několik dní před příjezdem Merkelové informovala, že by se setkání s Dudou nemuselo uskutečnit. Důvodem bylo to, že se Duda měl zúčastnit vzpomínkových akcí v Katovicích.Následně novinář zdůraznil, že během „rozlučkového turné“ kancléřku přijali i prezidenti zemí mimo EU, lídr USA Joe Biden a běloruský vůdce Volodymyr Zelenskyj, zatímco nejvyšší představitel Polska se s ní odmítl setkat.Podle Fritze se polská strana tímto způsobem rozhodla reagovat na to, že Merkelová Dudu nepozvala na vládní konzultace do Berlína. Novinář také konstatoval, že v žádné ze zemí EU se k Polsku nechovají tak chladně jako v Německu, ale dodal, že krok Varšavy je urážkou svědčící o konfliktu mezi oběma státy.V neposlední řadě se v článku objevila informace, že Polsko předstihlo Itálii z hlediska objemu obchodu s Německem a obsadilo páté místo v seznamu obchodních partnerů. V politickém smyslu si ale Varšava a Berlín „nemají co říct“. Mezi zeměmi je stále více neshod a polská média vykreslují Německo jako nepřítele. Navíc se obecně ve Varšavě stále častěji diskutuje o možnosti vystoupení z Evropské unie.

Červenáček Na politiku EU má rozhodující vliv Německo. A EU hrozí Polsku, Maďarku, Rakousku sankcemi za odpor k plnění nařízení EU. Tedy se Dudovi příliš nemůžeme divit. 🐸🐸🐸🐸 0

