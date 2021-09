V USA zveřejnili akční plán proti Nord Stream 2

https://cz.sputniknews.com/20210912/v-usa-zverejnili-akcni-plan-proti-nord-stream-2-15805324.html

USA a Německo podniknou opatření proti plynovodu Nord Stream 2 v případě, jestliže ho Rusko použije jako zbraň, prohlásil americký diplomat Kurt Walker. Jeho... 12.09.2021, Sputnik Česká republika

Walker poznamenal, že USA se dnes snaží čelit realizaci projektu, ale zatím jen slovy.Dodal také, že dohoda mezi Washingtonem a Berlínem, která umožňuje dostavbu plynovodu bez dodatečných sankcí proti jeho stavbařům, je vysvětlována finančními výhodami.Takže, když začne Moskva používat plyn jako zbraň, hrozí jí vážné následky, prohlásil diplomat.Nord Stream 2 je plynovod z Ruska do Německa o roční kapacitě 55 miliard krychlových metrů. Poslední potrubí druhé linky bylo položeno na dno Baltského moře tento týden. Podle předsedy představenstva Gazpromu Alexeje Millera začne společnost dodávat palivo prostřednictvím plynovodu již v letošní topné sezóně. Dodávky v roce 2021 mohou činit 5,6 miliardy kubíků.Rusko nejednou vysvětlilo, že Nord Stream 2 je obchodní projekt. Navíc je Moskva ochotna pokračovat v tranzitu plynu přes Ukrajinu, ale závisí to na mnoha faktorech, včetně objemu budoucích evropských nákupů.

Milan Zmeskal

Německo hraje dvojí hru.Chce se zalíbit USA a má zájem spolupracovat s Ruskem.Ale jak řekl politik z Německého obchodu.Jeden prodává,druhý kupuje a třetí který přepravuje.Tak co jim má do toho co další kecat.Je to vše jen o penězích.A že v Ukrajině již nemají na to aby platili předem ,tak Rusko nemá důvod přes Ukrajinu dodávat plyn .Rusko si nenechá někým kecat do obchodu.Buď mají zájem o suroviny a nebo ať si hledají někoho kdo jim za pár grošů prodá suroviny a nebo jim bude platit.Ukrajina je malý pán na to aby diktovali Rusku co mají a nemají dělat.A Německo něčím musí topit v Nemocnicích,kancelářích .fabrikách atd.jelikož odešli od atomu a uhlí.

