https://cz.sputniknews.com/20210912/volker-upozornil-na-ohrozeni-ukrajiny-kvuli-nord-stream-2-15811662.html

Volker upozornil na ohrožení Ukrajiny kvůli Nord Stream 2

Volker upozornil na ohrožení Ukrajiny kvůli Nord Stream 2

USA a Německo by měly na plynovod Nord Stream 2 pohlížet z hlediska bezpečnosti Ukrajiny a Evropy. Na fóru YES Brainstorming v Kyjevě to prohlásil americký... 12.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-12T19:45+0200

2021-09-12T19:45+0200

2021-09-12T19:45+0200

svět

ukrajina

usa

plyn

nord stream 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/03/15363621_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d628fd2a4b45edd79a9d0c5a1042a60f.jpg

Podle jeho slov jsou Washington a Berlín připraveny zasáhnout proti plynovodu, pokud Moskva začne používat plyn jako zbraň. „V německo-americkém prohlášení o tom hovoříme z hlediska peněz. Musíme hovořit z hlediska plynu, tedy z hlediska bezpečnosti, protože Rusko se snaží ovlivnit Evropu a to ohrožuje Ukrajinu,“ zdůraznil diplomat (citováno z Glavred Ukrajina).V červenci podepsala německá kancléřka Angela Merkelová dohodu s americkým prezidentem Joe Bidenem, podle níž bude muset Berlín uvalit sankce vůči Rusku, pokud Moskva použije tranzit plynu prostřednictvím Nord Stream 2 jako nástroj nátlaku na další země, včetně Ukrajiny.Ruské úřady opakovaně prohlašují, že Nord Stream 2 je čistě ekonomický projekt a Rusko je po jeho spuštění ochotno pokračovat v tranzitu plynu přes Ukrajinu. Přesto Kyjev a Washington považují plynovod za hrozbu pro energetickou bezpečnost Evropy: Bílý dům a kancelář ukrajinského prezidenta vydaly na začátku září společné prohlášení.Proti spuštění plynovodu je také Polsko. Bývalý předseda Evropské rady a současný předseda největší polské opoziční občanské koalice Donald Tusk 10. září uvedl, že výstavba Nord Stream 2 je v rozporu se zájmy Evropské unie. Plynovod označil za „chybu udělanou kvůli německému sobectví“.

https://cz.sputniknews.com/20210912/v-usa-zverejnili-akcni-plan-proti-nord-stream-2-15805324.html

JN1551 JN1551 tomu, že by se RF nechala vydírat kvůli Ukrajině, tak tomu nevěřím. Klidně se může stát, že v 2024 Gazprom prohlásí, že s Ukrajinou neobnoví smlouvu o dodávkách a je vymalováno. Co s tím nadělají v USA nebo v SRN? Nové sankce? Budiž. Není jen vyhladovělá Evropa, kdo potřebuje plyn. Rozhodně Turecko, Srbsko včetně Maďarska se budou distancovat. Budou hájit vlastní zájmy. A co s tím nadělá Brusel nebo USA? No nic. Vůbec nic. Putin navrhoval mockrát nápravu vztahů mezi Ukrajinou a RF. Vždy jej poslali do prdele. No, tak ať si tu prdel Ukrajina užije RF ji nepotřebuje. EU RF ano. 9

Červenáček Vlhké sny světového magorstva. Kdyby se magorkové spláchli, bylo na světě hej. Do roka budou své cinty přehodnocovat. To už Ukrajině může být tak ekonomicky špatně, že jim bude RF posílat kamióny s potravinami. A kdo ví, jak přežijí tuto zimu. 🐸🐸🐸🐸 8

4

ukrajina

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, usa, plyn, nord stream 2