„Zmizeli Číňané, absolutně chybí Rusové.“ Média se zajímají, kdy a zda vůbec se turisté vrátí do ČR

Cestovní kanceláře naříkají na nezájem zahraničních turistů o Českou republiku. Číňané, Rusové nebo Američané prý přestali do Česka jezdit úplně a není jasné... 12.09.2021, Sputnik Česká republika

Generální konředitel sítě hotelů Olympik v Praze Vlastislav Šos uvedl pro Český rozhlas, že dříve byly v září nebo říjnu kongresové sály s kapacitou až 700 lidí vytíženy na 100 procent. Teď ale nemá hotel už řadu měsíců komu je pronajmout.Ředitel cestovní kanceláře D.I.R. Karel Výrut mluví přitom hlavně o nezájmu zahraničních hostů o Česko.„Mládežnická turistika je úplně mrtvá, protože školy v zahraničí byly buďto zavřeny, nebo jely jen na omezený provoz a rozhodně neplánovaly výlety do jiných zemí. Zmizeli Číňané, potom chybí absolutně Rusové a potom je to Jižní Korea, která vůbec nejezdí, Spojené státy, které vůbec nejezdí, a v podstatě celá Asie,“ vyjmenovává ředitel firmy Karel Výrut.Dodává také, že své zájezdy do Česka stále častěji stornují i Němci. Ti, kteří nemají očkování, musí totiž podle nových pravidel pro cestování nastoupit po příjezdu do Česka do pětidenní karantény.Překážky ze strany českého státuAsociace cestovních kanceláří v této souvislosti kritizuje stát, že provádí časté změny v příjezdových pravidlech pro cizince. Zahraničním turistům se prý pak nedaří se v nich vyznat, a to je nakonec od návštěvy Česka odradí.Dodává, že výrazný propad v příjezdovém cestovním ruchu se podle něj už projevuje i v cenách služeb a zboží pro Čechy. V některých městech například stouply ceny jízdenek v městské hromadné dopravě, následovat mohou další odvětví.To, že lidé přestali do Česka cestovat, vnímá europoslanec ODS Jan Zahradil především jako smutný důsledek celosvětového boje s koronavirovou infekcí. Nevylučuje ovšem, že na zájem turistů o cestování do Česka mohly mít vliv i kroky českých politiků v zahraničně-politickém jednání.„Smutná realita post-Covidového světa (zda se na tom podepsaly také některé naše nemotorné zahraničně-politické akce, se uvidí až časem). I ten Schengen je nám teď celkem “na baterky”, jak vidno. Lidé zkrátka přestali cestovat,“ napsal Zahradil na Twitteru.Zhoršení rusko-českých vztahůPremiér Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček 17. dubna oznámili, že za výbuchy ve vrbětických skladech mohou ruští agenti. Moskva svou odpovědnost odmítá. Rusko a Česká republika si nato vzájemně vyhostily pracovníky velvyslanectví a následně země přešly na princip parity.Na konci května na obou velvyslanectvích muselo zůstat sedm diplomatů a 25 administrativních a technických pracovníků. Ruská vláda následně zařadila Českou republiku na seznam nikoliv přátelských zemí, kde jsou také Spojené státy. Podle tohoto opatření může česká diplomatická mise zaměstnávat pouze 19 zaměstnanců z místních sil.Do kauzy Vrbětice významně zasáhl prezident Miloš Zeman, který týden po začátku kauzy v rozhovoru pro CNN Prima News řekl, že zpráva BIS neobsahuje žádné konkrétní důkazy. Prezident nicméně trval na tom, aby Policie České republiky případ pečlivě vyšetřila a předložila všechny závěry veřejnosti.Ministerstvo zahraničních věcí RF uvedlo, že nepodložená obvinění na adresu Ruska jsou součástí velké kampaně Západu proti Moskvě. Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov označil to, co se děje v Česku kolem vyšetřování kauzy Vrbětice, za schizofrenii.

