Advokátka Samková o soucitu s Babišem a volbách: Lidé půjdou a „hodí to“ pro ANO

Advokátka a publicistka Klára Samková se ve svém textu na portálu ParlamentníListy.cz zaměřila na vztahy rodičů a dětí a srovnává je se stranou ANO a premiérem... 13.09.2021, Sputnik Česká republika

V úvodu se dotyčná věnuje tomu, jak je dnes těžké být rozvodovým advokátem a říká, že to rozhodně není nic lehkého ani příjemného.Pokračuje pak tím, že se v této souvislosti nabízí srovnání s minulostí. Advokátka, která se rodinnému právu věnuje již 27 let, tak objektivně říká, že „tohle nebejvalo“.Následně do svého povídání plynule začleňuje i Babiše a jeho hnutí ANO a koncern Agrofert.Následuje výčet několika nadávek dětí vůči rodičům, kterých má prý Samková plné spisy. A bohužel přiznává, že takové chování je dnes standard.Soucítění s Babišem a důležitost vztahůA řeč přišla také na to, jak na takové osobní zkušenosti se vztahy s nejbližšími reagují ostatní lidé. V této souvislosti advokátka zmínila Babiše a jeho kauzy, a dospěla k zajímavému zjištění.Podle jejích slov jsou totiž naprosté většině lidí nějaké dotace a krácení daní zcela lhostejné. Makroekonomické dopady si spočítat nedovedou. Zajímat je bude něco jiného.Advokátka ve svém textu také zmínila oblíbený slogan Babiše, a sice, že „je to účelovka“, jak sám rád říká. A vypadá to, že dle ní se konečně dočkal, protože vytažení jeho syna, Andreje mladšího, na politickou scénu opravdu JE účelovka.Dodává také, že za těmi, kdo „vytáhli“ Andreje mladšího do záběrů kamer politických zpravodajství, jsou lidé zajímající se a specializující se na ekonomiku. A naopak vztahy, které jsou pro český národ hodnotou, pro ně žádnou hodnotu nemají.Stojí se tedy za tím, že se „pasákům“ Andreje mladšího podařilo připomenout lidem Nový zákon a podat nezvratný důkaz, že ti, „kteří vytrvají“ (tedy voliči ANO), jsou „trpitelé Boží“ a ten, kdo bojuje proti svému otci, je ďáblův zplozenec a zvěstovatel konce světa a času.Závěrem ještě svůj čas věnovala vysvětlení pojmu pasák. Zdůraznila přitom, že takovému člověku jde o něj samého, o jeho prospěch, a tak zneužívá.Podle jejích slov tedy „bez ohledu na Čapí hnízdo, na rozkradené dotace(?), na daňové podvody(?), na populismus, zemi potácející se po koronaviru ekonomickým chaosem, bez ohledu na toto vše, budiž prokleta opozice, která zneužívá slabé a nemocné namísto toho, aby sama byla silná a mocná“. Lidem tak vštěpuje, že ten, kdo zneužil jednoho, nebude se štítit zneužít kdykoliv kohokoliv.

