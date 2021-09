https://cz.sputniknews.com/20210913/britney-spears-se-zasnoubila-nedavno-si-stezovala-ze-se-kvuli-opatrovnictvi-nemuze-vdat-a-mit-deti-15819627.html

Britney Spears se zasnoubila! Nedávno si stěžovala, že se kvůli opatrovnictví nemůže vdát a mít děti

Britney Spears se zasnoubila! Nedávno si stěžovala, že se kvůli opatrovnictví nemůže vdát a mít děti

Americká zpěvačka Britney Spears se zasnoubila se svým přítelem Samem Asgharim, se kterým chodí již asi pět let. Informaci o zásnubách potvrdil CNN Asghariho... 13.09.2021, Sputnik Česká republika

Spears a Asghari zveřejnili na Instagramu fotky se zásnubním prstenem.27letý Asghari pochází z Íránu, do USA přicestoval ve věku 12 let. Pracuje jako herec a osobní fitness trenér.Asghari se seznámil s Britney v roce 2016 během natáčení klipu její písničky Slumber Party.Britney Spears byla dříve dvakrát vdaná. V roce 2004 si vzala kamaráda z dětství Jasona Alexandera, jejich sňatek trval 55 hodin. Ve stejném roce se Britney stala manželkou tanečníka Kevina Federlinea. Narodily se jim dvě děti. Spears a Federline se rozvedli v roce 2006.V roce 2008 se opatrovníkem Britney stal její otec James Spears. Soud mu svěřil zpěvačku do péče poté, co se dostala do psychiatrické léčebny kvůli problémům s alkoholem a drogami. James Spears má kontrolu nad životem a financemi své dcery.V červnu 2021 požádala Spears soud o zrušení opatrovnictví a prohlásila, že se kvůli tomu nemůže vdát a mít další děti. Život zpěvačky se znovu stal populárním tématem v médiích.Na začátku září podal James Spears žádost o zrušení svého opatrovnictví.Nové soudní líčení v této věci se má konat 29. září. Zatím je Britney stále ještě v péči otce. Podle zákona se může vdát pouze za souhlasu opatrovníků (kromě otce jsou to také další lidi), píše Associated Press.

