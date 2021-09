https://cz.sputniknews.com/20210913/cesky-advokat-se-vyjadril-k-zadrzeni-ruskeho-obcana-alexandra-francettiho-v-praze-15822496.html

Český advokát se vyjádřil k zadržení ruského občana Alexandra Frančettiho v Praze

Český advokát se vyjádřil k zadržení ruského občana Alexandra Frančettiho v Praze

Procedura vydání z České republiky do jiné země může trvat i déle než rok, záleží na práci soudů, řekl v pondělí agentuře RIA Novosti známý český advokát Petr... 13.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-13T18:32+0200

2021-09-13T18:32+0200

2021-09-13T18:32+0200

česko

rusko

česká republika

zadržení

ukrajina

letiště

praha

zatykač

ústavní soud čr

jevgenij nikulin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1054/71/10547147_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_a21938b736f8860234eb58ebe0a0daee.jpg

V neděli tiskový tajemník českého policejního prezidia Ondřej Moravčík sdělil agentuře RIA Novosti, že na letišti v Praze byl zadržen ruský občan na základě zatykače vydaného Ukrajinou. Tiskový tajemník ruského velvyslanectví v České republice Nikolaj Brjakin agentuře potvrdil, že zadrženým občanem Ruské federace je Alexandr Frančetti. Předseda vyšetřovacího výboru Ruské federace Alexandr Bastrykin dal pokyn k prostudování důvodů a právních základů tohoto zadržení.Ukrajinské ministerstvo zahraničí v pondělí sdělilo, že pracuje na dokončení postupů pro předání zadrženého do Kyjeva „k odpovědnosti za spáchání řady zločinů proti našemu státu“. Frančetti je na Krymu uváděn jako jeden z účastníků událostí Krymského jara, které znamenalo znovusjednocení poloostrova s Ruskem.Pokud zadržený nevyjádří dobrovolný souhlas s jeho vydáním do jiné země, pak vůči němu začíná určité soudní řízení, uvedl advokát.„Nejprve je zvažována otázka, zda trestný čin, z něhož je konkrétní člověk obviněn na Ukrajině, je trestným činem i v České republice. Soud přitom nejde do hloubky problematiky při hledání nějakých důkazů viny obžalovaného, posuzuje situaci z hlediska, zda existují podmínky pro vydání obžalovaného do jiné země,“ vysvětlil Rudlovčák.Podle advokátových slov může obžalovaný napadnout rozhodnutí soudu prvního stupně, pokud se například soud rozhodne ho vydat - a věc se může dostat k Nejvyššímu soudu, a bude-li to nutné, ještě dále - k Ústavnímu soudu, pokud obžalovaný prohlásí, že během soudního řízení byla porušena jeho lidská práva. Obžalovaný se navíc může obrátit na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku.V této souvislosti advokát připomněl případ Rusa Jevgenije Nikulina, kterého v Praze zadržela česká policie ve spolupráci s FBI v říjnu 2016 a po soudním řízení v České republice rozhodnutím tehdejšího ministra Roberta Pelikána byl Nikulin vydán v březnu 2018 do Spojených států. Pražský městský soud zároveň rozhodl, že Nikulina lze na základě obdržených žádostí vydat jak do Ruské federace, tak do Spojených států, a Nejvyšší soud dospěl k závěru, že Nikulin může být vydán do USA. Rusa tehdy obvinily americké orgány z nezákonného získání přístupu k údajům různých webových stránek za účelem podvodu. Nikulin byl soudem v San Francisku odsouzen na 7 let a 4 měsíce vězení.

https://cz.sputniknews.com/20210913/jde-o-pomstu-za-krym-rusky-pravnik-promluvil-o-skutecnem-duvodu-zadrzeni-ruskeho-obcana-v-praze-15817330.html

Simo Häyhä Rusko je náš evidentní nepřítel a podle toho se taky musíme chovat my. 8

kwaz Rusko není můj nepřítel. Mluv pouze za sebe, blbečku. Kwaz 2

3

rusko

česká republika

ukrajina

praha

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, česká republika, zadržení, ukrajina, letiště, praha, zatykač, ústavní soud čr, jevgenij nikulin