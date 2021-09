https://cz.sputniknews.com/20210913/dcera-rusa-francettiho-zadrzeneho-v-praze-prozradila-podrobnosti-teto-udalosti-15817811.html

Dcera Rusa Frančettiho zadrženého v Praze prozradila podrobnosti této události

Dcera Rusa Frančettiho zadrženého v Praze prozradila podrobnosti této události

Dcera ruského aktivisty Alexandra Frančettiho, který byl zadržen na pražském letišti, v přenosu televize Zvezda promluvila o tom, jak probíhalo zadržení jejího... 13.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-13T15:48+0200

2021-09-13T15:48+0200

2021-09-13T15:48+0200

svět

ukrajina

rusko

česká republika

praha

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/806/90/8069090_0:214:2272:1492_1920x0_80_0_0_509cf8a6d0af3ca6af2150b3b96d57d1.jpg

Dívka uvedla, že spolu s otcem se již zaregistrovali na let, Alexandr měl letět do Moskvy. Ale během pasové kontroly měli zaměstnanci letiště k Rusovi nějaké otázky a vzali ho do pracovny. Později z místnosti, kam odvedli Frančettiho, vyšel muž a sdělil dceři aktivisty, že její otec byl zatčen kvůli „obvinění z terorismu na Ukrajině“.Dcera ruského aktivisty také poznamenala, že po zadržení jí nedovolili vidět otce anebo si s ním promluvit, ale mohla mu poslat potraviny a nápoje na nejbližší dobu, také mohla vzít Alexandrova zavazadla.„Zaměstnanec ruského konzulátu za ním už jede. Máme advokáta, který po převozu do vazby, si s ním bude moci promluvit, já půjdu také. Až se s ním setká, bude trvat na tom, aby měl ruského zástupce,“ vysvětlila dívka.Dia Frančetti zdůraznila, že její otec má hrozně rád Prahu a Česko a že je také skutečný ruský vlastenec.

krocan007 jsme už naprosto zoufalí,propadáme se na samé dno sraček,děláme vše co nám ten západní hnus nařídí,stydím se za tyto ovce,stydím se za prodejné politiky,vy svině,Rusko bude během příštích let klíčový hráč politiky,co potom vy grázlové prodejní,ono na vás dojde vy pajdavci(kulhánci)... 4

Karel Adam A ze seznamu "ne přátelského" státu budeme zítra na seznamu "nepřátelského státu", nechtěl minulý týden Kulhánek obnovit přátelské diplomatické styky s Ruskem ? 4

7

ukrajina

rusko

česká republika

praha

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, rusko, česká republika, praha