https://cz.sputniknews.com/20210913/eu-se-chytla-do-zelene-pasti-a-putin-bude-za-zachrance-cesky-ekonom-komentuje-rekordni-ceny-plynu-15818469.html

EU se chytla do zelené pasti a Putin bude za zachránce. Český ekonom komentuje rekordní ceny plynu

EU se chytla do zelené pasti a Putin bude za zachránce. Český ekonom komentuje rekordní ceny plynu

Cena plynu na evropském trhu zažila další rekord, překročila 730 dolarů za tisíc kubíků, což vyplývá z dat dražeb. Český ekonom Lukáš Kovanda tvrdí, že tato... 13.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-13T16:16+0200

2021-09-13T16:16+0200

2021-09-13T16:16+0200

česko

cena

elektřina

ruský plyn

nord stream 2

lukáš kovanda

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/849/65/8496520_0:128:3060:1849_1920x0_80_0_0_d4b7ef0f3c2134daee2928eddd893325.jpg

Cena říjnových futures podle indexu holandského TTF, nejlikvidnějšího evropského hlavního uzlu, činila na začátku dražeb 713,1 dolaru za tisíc kubíků, v 08:30 SELČ stoupla na 728,2 dolaru, poté dosáhla 730,1 dolaru.Minulý rekord cen modrého paliva byl dosažen v pátek, v 16:40 SELČ činila 710 dolarů za tisíc kubíků. Ještě ve středu byla 670 dolarů.Podle názoru expertů souvisí tento růst cen s nedostatečnými zásobami paliva v evropských nádržích kvůli loňské studené zimě. Gazprom přitom nechce silně zvýšit čerpání a prodej kvůli spuštění plynovodu Nord Stream 2, míní analytici.Posílení role Ruska na evropském energetickém trhuČeský ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády Lukáš Kovanda na svém twitterovém účtu okomentoval současné tendence na energetickém trhu. Kovanda předpokládá, že růst cen na zemní plyn v letošním roce výrazně přispěje k celkové inflaci jak v Česku, tak i v dalších evropských zemích. Kromě plynu se dá očekávat i zdražení uhlí, a to kvůli tomu, že výroba elektřiny z uhlí vyžaduje emisní povolenky.Dalšími faktory zdražení elektřiny podle slov Kovandy je menší výkonnost větrných elektráren v letošním roce a omezení dodávek plynu ze strany ruského Gazpromu v prvním pololetí. Všechno tohle bez pochyby posílí pozice Ruska na evropském energetickém trhu, které ukončilo výstavbu plynovodu Nord Stream 2. Jak uvádí český expert, současné tendence na trhu usnadní co nejrychlejší zprovoznění dalšího ruského plynovodu.

https://cz.sputniknews.com/20210911/smutny-upadek-eu-nekam-na-indicky-venkov-zhodnotil-kovanda-novy-trend-o-co-jde-15802455.html

Červenáček

V důsledku chladné zimy a jara a hospodářského oživení země EU zvýšily spotřebu a jejich sklady se rekordně vyprázdnily. Necelé dva měsíce před začátkem topné sezóny je hladina naplnění 67%. Jedním z důvodů je to, že dodavatelé LNG za 8 měsíců snížili vývoz plynu do Evropy o více než 17 miliard metrů krychlových, a přesměrovali náklad do výnosnější Asie a Jižní Ameriky. Alžírsko, Gazprom a Ázerbájdžán dodaly evropskému trhu oproti loňskému roku další objemy, ale stačily jen na kompenzaci snížení dodávek LNG. Gazprom uvádí, že nyní plní smluvní závazky a další objednávky budou splněny po spuštění Nord Stream 2. Jeho spuštění mělo proběhnout v první polovině loňského roku, americké sankce ale jeho dokončení posunuly o více než rok a půl. 🐸🐸🐸🐸

0