Guterres se obává, že Afghánistánu hrozí hlad, a žádá o humanitární pomoc

Na ženevské konferenci se řešila situace v Afghánistánu a hnutí Tálibán. Generální tajemník OSN António Guterres se obává, že zemi hrozí masivní potravinová... 13.09.2021

Pokud jde o situaci v Afghánistánu, Guterres má jisté obavy, které vyjádřil během své řeči.Proto by OSN chtělo v rámci konference pro Afghánistán vybrat více než 600 milionů dolarů (téměř 13 miliard korun). Organizace spojených národů se totiž dodává, že 93 % afghánských domácností nemá dostatek jídla, což by mohlo přivést k tomu, že bez mezinárodní pomoci velké části z nich mohly dojít zásoby do konce tohoto měsíce.„Svět by s námi měl spolupracovat,“ řekl nedávno mluvčí Tálibánu Zabíhulláh Mudžáhid a pokračoval: „V naší zemi je udržována bezpečnost a lidé jsou v ekonomické tísni, mají nedostatek jídla a léků.“Podle informací agentury AP chce mnoho přispěvatelů Afgháncům pomoci, aniž by poskytla peníze či uznání Tálibánu.Bacheletová je zklamaná složením nové vládyŘeč přišla i na samotný Tálibán, přičemž vysoká komisařka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová na konferenci odsoudila jak složení nové vlády, ustanovené minulý týden, tak i chování hnutí. Podle jejích slov totiž Afghánistán vkročil do „nové a nebezpečné fáze“ s tím, jak se mnoho žen a příslušníků etnických a náboženských skupin obává o svá práva.Ke kritice se přidal také katarský ministr zahraničí šajch Muhammad bin Abdar Rahmán Sání. I on vyzval Tálibán, aby respektoval ženská práva. Zajímavé přitom je, že Katar je terčem kritiky lidskoprávních organizací kvůli pozici žen v tamní společnosti.Situace v AfghánistánuSituace v Afghánistánu nabrala dramatický spád, kdy na konci srpna západní vojska opustila zemi. Ještě před tím, než byli evakuováni cizí občané a afghánští spolupracovníci, Kábul a zbytek země ovládli tálibové. Centrem odporu se stalo údolí Pandžšír, kde byl pod vedením bývalého viceprezidenta Anrulláha Sáliha a syna legendárního polního velitele Ahmada Šáha Masúda shromážděn zbytek afghánské armády a protitálibánských milicí. Nicméně, Tálibán prohlašuje, že údolí dobyl. Odboj to ovšem odmítá a tvrdí, že se mu stále daří kontrolovat část území.Radikální hnutí minulý týden představilo novou vládu. Většinu nejdůležitějších portfejů získali právě tálibové. Kromě toho se ministrem vnitra stal Siradžuddín Hakkání – jeden z nejhledanějších teroristů na světě, šéf a syn zakladatele obávané Hakkáního sítě*, která má na svědomí největší sebevražedné útoky na zahraniční vojáky i civilisty.Každopádně složení afghánské vlády je prozatímní, nikoli trvalé, řekl na tiskové konferenci mluvčí Tálibánu Zabiulláh Mudžáhid.

Červenáček Hlad hrozí těm, kteří souhlasí s vládnutím Tálibánu. Tálibán bude mít asi problém s běžnými občany. Opozice bude mít masivní počty. Tálibán se myslím uchýlí k bezohledným represím. Fašismus. 🐸🐸🐸🐸 2

Karel Adam Třeba v USA opráší starý Marshallův plán. 1

