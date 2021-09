https://cz.sputniknews.com/20210913/jde-o-pomstu-za-krym-rusky-pravnik-promluvil-o-skutecnem-duvodu-zadrzeni-ruskeho-obcana-v-praze-15817330.html

Jde o pomstu za Krym. Ruský právník promluvil o skutečném důvodu zadržení ruského občana v Praze

Jde o pomstu za Krym. Ruský právník promluvil o skutečném důvodu zadržení ruského občana v Praze

Odborník má za to, že zatykač na ruského aktivistu za údajnou teroristickou činnost byl vydán již před dvěma lety. 13.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-13T12:19+0200

2021-09-13T12:19+0200

2021-09-13T12:19+0200

svět

ukrajina

rusko

krym

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/806/90/8069062_0:123:2730:1659_1920x0_80_0_0_0ce5e63d662b5fffafbb6e99c0264657.jpg

Ukrajina vydala mezinárodní zatykač na Alexandra Frančettiho, který byl včera zadržen na pražském letišti, již v roce 2019. Pronásledování ruského aktivisty souvisí s tím, že podpořil znovusjednocení Krymu s Ruskem v roce 2014, a dokonce založil jeden z oddílů domobrany Sevastopolu. V televizi Zvezda o tom promluvil Alexandr Molochov, advokát a vedoucí pracovní skupiny pro mezinárodně právní otázky při stálém zastupitelství Republiky Krym při prezidentovi Ruska.Advokát také poznamenal, že Frančetti dlouho žije v Česku a má povolení k pobytu v této zemi. Podle Molochova je to klidný občan, který pracuje jako fitness trenér.„Prostě má vlastní občanský postoj, proto se v roce 2014 zúčastnil událostí Krymského jara. To, co se dnes děje, je pomsta za tyto události,“ je přesvědčen advokát.Molochov se v přenosu Zvezdy přiznal, že ho zvlášť překvapuje chování českých úřadů, které se zřejmě snaží potvrdit svůj status země nikoliv přátelské vůči Rusku.„Víme, že Česku byl tento titul udělen jako jedné z prvních zemí, bylo rovněž zařazeno do tohoto seznamu, který nedávno sestavilo naše ministerstvo zahraničí,“ řekl Molochov.Vedoucí krymské pracovní skupiny pro mezinárodně právní otázky prohlásil, že teď je třeba „bít na poplach“, aby se pomohlo Alexandru Frančettimu.„Přece jenom doufám, že do toho aktivně zasáhne naše ministerstvo zahraničí, ruské velvyslanectví v Česku, zplnomocněnkyně pro lidská práva paní Moskalkova, protože situace je velmi napjatá. Podle zpráv, které mám, ho chtěli vydat urychleně. Do několika dní deportovat občana RF na Ukrajinu, kde by ho jistě čekala smrt kvůli takovému obvinění,“ zdůraznil advokát.Samotný Molochov se dnes věnuje pátrání po spolehlivém obhájci pro ruského aktivistu. Pomáhá mu v tom mezinárodní asociace rusky mluvících advokátů, ve které je členem vedení.

https://cz.sputniknews.com/20210913/na-krymu-okomentovali-ceske-zadrzeni-ucastnika-krymskeho-jara-15816002.html

JN1551 JN1551 ty si pamatuješ naprosté hovno. Tak se nemíchej do věcí, o kterých nemáš ani tušení. Pablby jako seš ty ve starém Řecku shazovali ze skály, jako nevyvinuté kriply. 1418

JN1551 JN1551 nedivil bych se, kdyby Rusové začali bojkotovat coby turisti celou EU. 1241

17

ukrajina

rusko

krym

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, rusko, krym