Kdo není očkován a byl v Rakousku či Chorvatsku více než půl dne, musí po návratu do samoizolace

Lidé, kteří strávili víc než půl dne v Rakousku, Chorvatsku nebo Irsku a nejsou očkováni proti covidu-19, případně neprodělali tuto nemoc v posledních... 13.09.2021, Sputnik Česká republika

Kromě nich je z nejbližších zemí již dlouho považováno za velmi rizikové i Německo. Lépe je na tom Slovensko a Polsko, po návratu z nich není karanténa potřeba.O tom, že Rakousko a Chorvatsko bylo zařazeno mezi červeně označené země, informovalo v pátek ministerstvo zdravotnictví, jeho rozhodnutí platí od pondělka. Znamená to, že kdo neprodělal covid-19 během posledních 180 dnů ani není proti covidu-19 plně očkován, musí po příjezdu zůstat minimálně 5 dní v samoizolaci a poté absolvovat PCR test. V karanténě zůstane až do vyhodnocení testu. Co se týče očkování, je třeba, aby od poslední dávky uplynuly nejméně dva týdny.Kdo přijíždí do České republiky veřejnou dopravou, musí navíc podstoupit ještě jeden test již před příjezdem. V takovém případě však stačí antigenní test. Dopravci jsou povinni zkontrolovat, zda cestující absolvovali test a vyplnili příjezdový formulář, a ty cestující, kteří tak neučinili, vyloučit z přepravy.Z tohoto pravidla existují výjimky. Uvedená povinnost se nevztahuje na ty, kteří byli v zemi s vysokým rizikem nákazy koronavirem méně než dvanáct hodin, to znamená lidí, kteří například vyjeli do sousední země na nákup nebo během výletu na Šumavě přešli na krátkou dobu hranici do Rakouska. Takovým lidem karanténa nehrozí. Karanténa nehrozí ani po tranzitu vysoce rizikovou zemí.Výjimku mají také děti do šesti let, nezletilé osoby s poruchou intelektu nebo poruchou autistického spektra. Výše uvedené povinnosti neplatí ani pro přeshraniční pracovníky, žáky a studenty a některé další skupiny.Covidová mapa Evropy, jejíž zabarvení se mění podle počtu nakažených vzhledem k počtu obyvatel, se po prázdninách stala podstatně červenější, a proto české úřady požadují karanténu po návratu z většiny zemí.Mezi státy s nízkou mírou rizika zůstaly v Evropě už jen Polsko, Maďarsko a Vatikán.Jako středně rizikové jsou uváděny následující země: Andorra, Itálie, Lucembursko, San Marino, Malta, Slovensko, Dánsko, Švédsko, Finsko, Lotyšsko, Rumunsko, Kanárské ostrovy a Madeira.Při návratu ze zemí s nízkým a středním rizikem nákazy je třeba vyplnit příjezdový formulář a neočkovaní lidé musí absolvovat test, nemusí však do karantény.

bob vladny ** ** ** mus pokracuje dalej, chu ludi presvedcit ze zaockovani nikdy jnic neprinesu a ze ostatne druhy chripky zmizli navzdy....ozaj a pcr a antoigen na co vsetko reaguje ? podla vsetkeho na vsetky druhy chripok :):):) 0

1

