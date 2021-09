https://cz.sputniknews.com/20210913/letos-zemrelo-v-cesku-behem-prvniho-pololeti-o-tretinu-vice-lidi-nez-loni-za-totez-obdobi-15817048.html

Letos zemřelo v Česku během prvního pololetí o třetinu více lidí než loni za totéž období

Podle údajů Českého statistického úřadu se během letošního prvního pololetí zvýšil počet obyvatel ČR na 10 702 942 osob. Půlroční přírůstek 1165 obyvatel je... 13.09.2021, Sputnik Česká republika

Během letošních prvních šesti měsíců se narodilo 55 tisíc dětí. V téže době zemřelo přes 76 tisíc osob, což je o 19 tisíc více než loni za totéž období.„V porovnání s počtem zemřelých v prvním pololetí roku 2020 bylo letos více úmrtí osob zejména ve věku 75–79 a 70–74 let (o 51, resp. 49 procent),” uvádí statistický úřad.Nejhorším měsícem z hlediska meziročního nárůstu úmrtnosti byl březen (o 64 procent). Podle údajů ČSÚ bylo celkové meziroční navýšení výraznější u mužů (o 39 procent), u žen činil tento údaj 27 procent.Muži umírali převážně ve věku 70 až 79 let, zatímco ženy ve věku 80-90 let.Na přírůstku obyvatelstva se již tradičně podílí zahraniční migrace. Do ČR se přistěhovalo 36 tisíc lidí, naopak do zahraničí odjelo přes 13 tisíc osob.Během letošního prvního pololetí uzavřelo manželství téměř 15 tisíc párů, rozvedeno bylo 10 800 manželských dvojic.Úmrtnost kvůli koronaviruVarianta koronaviru ióta může zvýšit počet úmrtí na infekci covidu-19 o 46-82 % u starších lidí. K takovému závěru došli odborníci z Departementu zdravotnictví města New York a Mailmanovy školy veřejného zdraví Kolumbijské univerzity.Během výzkumu vědci analyzovali epidemiologické údaje shromážděné v New Yorku od listopadu 2020 do dubna 2021, přičemž provedli matematické modelování k určení rychlosti přenosu, schopnosti vyhýbat se imunitě a smrtelnosti uvedeného kmene.Autoři vědecké práce zjistili, že v porovnání s jinými kmeny varianta ióta zvýšila úmrtnost při nákaze o 46 % u osob ve věku 45–64 let, o 82 % ve věku 65–74 let, o 62 % v případě osob starších 75 let.Navíc podle odborníků byla přenosová rychlost B. 1,526 o 15-25 % vyšší než u dříve cirkulujících kmenů. Přitom dokázal překonat imunitu u 0–10 % těch, kteří již dříve překonali infekci.Kmen koronaviru ióta byl poprvé identifikován v New Yorku v listopadu 2020, později se rozšířil po celých Spojených státech a následně byl nalezen v dalších 27 zemích světa. Podle vědeckých údajů byla ióta dominantním kmenem v New Yorku od listopadu 2020 do března 2021, po objevení se nakažlivější varianty B. 1.1.7 (alfa) se rozšířenost B. 1,526 postupně snižovala.

Zdeněk Krátký Jen nechápu, proč náš renomovaný statistický úřad nekalkuluje s populačním vzrůstem 50., 60., a 70. let. Narodilo se tehdy mnohem více dnešních důchodců, a ti přirozeně umírají. Ne protože COVID! 1

