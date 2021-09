„Mám z toho dobrý pocit.“ Premiérův syn šest hodin vypovídal na policii

https://cz.sputniknews.com/20210913/mam-z-toho-dobry-pocit-premieruv-syn-sest-hodin-vypovidal-na-policii-15825008.html

Babiš mladší byl spolu s dalšími členy své rodiny již dříve obviněn v případu Čapí hnízdo. Později ale bylo jeho stíhání zastaveno. Z poškození finančních zájmů EU a dotačního podvodu jsou nyní obviněni premiér a jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová (dříve Mayerová). Oba vinu odmítají.Spolu se svým právníkem v budově krajského policejního ředitelství strávil Babiš mladší zhruba šest hodin. U výslechu premiéra a Nagyovou zastupovali jejich právníci Michael a Josef Bartoníčkovi. Michael Bartoníček novinářům řekl, že s ohledem na předchozí mediální vystoupení Babiše mladšího není jeho výpovědí překvapen.Kauza Čapí hnízdoFarma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se z ní stala akciová společnost a majiteli akcií byly Babišovy děti a partnerka. Díky vyčlenění z Agrofertu farma získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Společnost se později pod Agrofert vrátila a holding v souladu s lex Babiš uložil premiér do svěřenských fondů.Letos v květnu policie navrhla premiéra a Nagyovou obžalovat. Nicméně na konci srpna dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch vrátil případ k došetření. Vyšetřovatelé mají do 17. září doplnit výslechy svědků.Původně bylo v kauze obviněno 11 lidí. Šaroch ale postupně zastavil stíhání všech obviněných. Později tehdejší nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman v prosinci 2019 po přezkumu obnovil stíhání premiéra Babiše a Nagyové. Potvrdil ale ukončení stíhání členů premiérovy rodiny.Stíhání Babiše mladšího bylo pravomocně zastaveno loni v únoru. Důvodem bylo to, že se premiérova syna, který žil ve Švýcarsku, nedařilo vyslechnout.Podle serveru iRozhlas.cz minulý týden v kauze Čapí hnízdo na policii vypovídali i další dříve obviněné osoby. Kriminalisté vyslýchali i někdejšího manažera společnosti Farma Čapí hnízdo, který v létě policistům oznámil, že u dřívějších výslechů v letech 2017 a 2018 neřekl úplnou pravdu a chce svou výpověď doplnit.Minulý týden Babiš mladší vypovídal na policii i v kauze svého údajného únosu na Krym, ke kterému došlo v roce 2017. Premiér odmítá, že by šlo o únos a tvrdí, že jeho syn trpí psychickou poruchou.

