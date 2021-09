https://cz.sputniknews.com/20210913/mao-by-zatleskal-ovcacek-zkritizoval-projekt-utopistickeho-ekomesta-americkeho-miliardare-15814375.html

„Mao by zatleskal.“ Ovčáček zkritizoval projekt utopistického ekoměsta amerického miliardáře

Utopická kombinace tokijské čistoty, newyorské diverzity a stockholmských sociálních služeb. Takto má vypadat utopické ekoměsto amerického miliardáře, které... 13.09.2021, Sputnik Česká republika

„Nejotevřenější, nejférovější a nejinkluzivnější město na světě.“ To je město Telosa. Projekt pochází z hlavy amerického miliardáře Marca Loreho, který od roku 2016 do letoška zastával funkci viceprezidenta maloobchodního řetězce Walmart – jedné z největších firem na světě.Město, které má být postaveno z nuly již v roce 2030, se má podle představ miliardáře stát výkladní skříní nejnovějších technologií a nové formy veřejné správy. Město má být nejenom ekologicky čisté, ale má dokonce vymýtit jeden ze základních problémů kapitalismu, a sice příjmovou nerovnost.Lore představil koncept svého města tento měsíc. Infrastrukturu navrhuje dánské architektonické studio Bjarke Ingels Group. První návrh představilo minulý týden. Důraz má být kladen na ekologii. Obytné budovy budou pokryté zelení, po ulicích se budou prohánět elektromobily a lidé na elektrických koloběžkách. Vozy se spalovacími motory budou zakázány.Hlavní myšlenkou celého projektu je ale vyřešení příjmové nerovnosti, která je ve Spojených státech nejvyšší od 20. let minulého století. Město má být schopno financovat svůj vlastní provoz z rostoucí hodnoty území, na kterém bude ležet. Pozemky budou ve společném vlastnictví jeho obyvatel, ale veškerá infrastruktura bude soukromá. S rozrůstáním metropole se má navyšovat i hodnota pozemků, díky čemuž by rezidenti měli mít možnost požadovat po soukromých subjektech vyšší „nájemné“ za jeho využívání.Svůj hospodářsko-společenský model označil za „ekvitismus“. Všichni obyvatelé budou mít díky němu stejný přístup ke kvalitnímu zdravotnictví, vzdělávání či dopravě.Město má vyrůst v jedné zatím nespecifikované americké poušti. V úvahu přichází Arizona, Idaho, Nevada, Texas nebo Utah.Některé podrobnosti ovšem nemá miliardář ještě promyšlené. Zaprvé, není jasné, odkud se bude brát pitná voda. Dále chybí financování. K projektu bude navíc potřeba v přepočtu 8,5 milionu korun. Nadšení ale Loremu nechybí. Podaří se vášnivému miliardáři postavit v poušti svou utopii?Podle mluvčího prezidenta ČR nikoliv. Tato utopie se podle jeho mínění změní v tragédii a projekt přirovnal k počinům „velkého kormidelníka“ Mao Ce-tunga.Každopádně americký miliardář není jediný, kdo chce stavět nová města. Například Rusko chce na Dálném východě postavit nové milionové město. Jeho název bude Sputnik.

