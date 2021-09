https://cz.sputniknews.com/20210913/ministerstvo-zahranici-rf-apelovalo-na-ceske-urady-kvuli-zadrzeni-rusa-v-praze-15818646.html

Ministerstvo zahraničí RF apelovalo na české úřady kvůli zadržení Rusa v Praze

Zaslali jsme českým úřadům žádosti o vysvětlení důvodů zatčení Alexandra Frančettiho, uvedl v pondělí ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. 13.09.2021, Sputnik Česká republika

Česko ještě neinformovalo Rusko o zadržení v Praze Rusa Alexandra Frančettiho a o vznesených proti němu obviněních, řekl Lavrov.Mluvčí českého Policejního prezidia Ondřej Moravčík v neděli informoval RIA Novosti o tom, že na pražském letišti byl zadržen občan RF na základě zatykače vydaného Ukrajinou. Mluvčí ruské ambasády v Česku Nikolaj Brjakin také Sputniku potvrdil, že na pražském letišti byl zadržen občan RF Alexandr Frančetti.Předseda Vyšetřovacího výboru RF Alexandr Bastrykin nařídil prozkoumání příčin a právních důvodů zadržení ruského občana na letišti v Praze kvůli zatykači vydanému na Ukrajině, uvádí se na portálu Vyšetřovacího výboru.

