https://cz.sputniknews.com/20210913/muz-obvineny-z-vrazdy-sve-mlade-sousedky-spachal-ve-vazebni-veznici-sebevrazdu-15823367.html

Muž obviněný z vraždy své mladé sousedky spáchal ve vazební věznici sebevraždu

Muž obviněný z vraždy své mladé sousedky spáchal ve vazební věznici sebevraždu

Podle policejních údajů zavraždil sedmadvacetiletý muž 21letou vysokoškolačku pouze kvůli tomu, že ho rušila svým hlučným chováním na chodbě domu v Českých... 13.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-13T16:26+0200

2021-09-13T16:26+0200

2021-09-13T16:26+0200

česko

vražda

sebevražda

české budějovice

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/15/12409665_0:216:2793:1787_1920x0_80_0_0_18638d522e14e4dcc965f0660bed9369.jpg

K vraždě došlo v sobotu 4. září v Českých Budějovicích. „Mezi pachatelem a obětí došlo ke konfliktu na chodbě domu, kde bydleli. Pachatel napadl oběť a zatáhl ji k sobě do bytu, kde ji rdousil a následně utopil. Pak ji jejím osobním automobilem odvezl k Protivínu, kde se zbavil těla. Protože s autem zapadl a nebyl schopen odjet, tak auto zapálil. Toho si všimli svědci a na místo přijeli policisté i hasiči. Ti objevili i tělo a bylo jasné, že se jedná o vraždu,“ popsala událost vyšetřovatelka Renata Miková.Sdělila i to, že vrah tělo oběti zdevastoval. „Část těla byla oddělená od trupu. V tom je případ podobný s vraždou Otýlie Vranské,“ připomněla hrůzostrašný případ z roku 1933. Tehdy byla (také v září) dosud neznámým pachatelem zavražděna v Praze slovenská prostitutka, jejíž tělo bylo rozčtvrceno a ve dvou kufrech odesláno vlakem na Slovensko.V sobotu 4. září večer, po objevení mrtvoly mladé dívky v protivínském lese, zahájili jihočeští policisté intenzívní pátrání a prostřednictvím médií vyzývali případné svědky události, aby se přihlásili. Do pátrání po pachateli vraždy byli zapojeni psi i vrtulníky, a dokonce i drony. Samozřejmě se také objevily spekulace, že v Jihočeském kraji řádí sériový sadistický vrah. Nakonec bylo čtyřdenní pátrání korunováno úspěchem a pachatel dopaden.Upřesnila, že kriminalisté ještě týž den sdělili muži obvinění z vraždy a hrozilo mu až doživotní odnětí svobody. „K činu se přiznal, a dokonce popsal i detaily, které nemohl nikdo jiný než vrah znát,“ dodala vyšetřovatelka. „Byl to uzavřený člověk, závislý na počítačích a filmech,“ řekla na závěr.Sedmadvacetiletý muž, který dosud nebyl nikdy trestán, nakonec spáchal ve vazební věznici v Českých Budějovicích sebevraždu.

https://cz.sputniknews.com/20210913/v-kanadskem-montrealu-neznamy-pachatel-pobodal-tri-lidi-15815625.html

Genadij . Chyba, měl zlikvidovat ještě státní zástupkyni. 0

1

české budějovice

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vražda, sebevražda, české budějovice