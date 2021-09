https://cz.sputniknews.com/20210913/mz-covid-prospel-pacienty-sledujeme-uz-i-dalkove-zlepsili-jsme-prevenci-rakoviny-15820164.html

MZ: Covid „prospěl“. Pacienty sledujeme už i dálkově, zlepšili jsme prevenci rakoviny

ČR se docela úspěšně utkává s covidem. Existují sice kontroverzní momenty, např. kolik dávek vakcíny si má člověk nechat aplikovat, jak je to s 3. dávkou... 13.09.2021, Sputnik Česká republika

Sputnik: Bylo by možné udělat bilanci, jak jsme v Česku bojovali s covidem? Podle současných čísel se nám docela v úsilí daří. Lukáš Matoška na Radiu PLUS zpovídal epidemiologa Petra Smejkala z IKEMu. Ten říkal, že tu sice máme určitý nárůst kvůli vlně delta, ale čísla špatná nejsou. Jan Konvalinka v pořadu Barbory Tachecí měl výrok, že jsme v ČR „z toho asi venku“. Nicméně nelze nevidět, že některá vládní opatření byla prý protiprávní. Jak byste vše zhodnotil vy, jako mluvčí Ministerstva zdravotnictví ČR? Zřejmě budou podnikatelé chtít náhradu škod…Daniel Köppl, mluvčí Ministerstva zdravotnictví: Termín „boj“ trošku svádí k armádním konotacím. Možná to tak chvílemi vypadalo.Pan premiér na začátku říkal, že „jsme ve válce“, viz jeho FB, 30. 3. 2020…Ano. Chápu, proč volil tuto terminologii. Ale přece nejde o to si myslet, že virus porazíme na hlavu. Spíše jde o to, abychom se s ním naučili koexistovat. Musíme se jej pokusit maximálně eliminovat. Mělo by to řešit očkování. Jak zpětně hodnotit? Vždycky jsou v tom dvě roviny – politická a dál ta osobní.Stojí za to poděkovat všem, kdo dodržovali opatření a pomáhali hlavně v první fázi. Událost byla nová, nikdo neměl informace. Je tu i paradox: čím déle pandemie trvá, tím více je vyčerpaných lidí a společný postup proti viru se někdy stává obtížnější. Takže kdybych se měl přidržet „armádní terminologie“ – jde-li o „souboj“ s virem, neřekl bych, že naše vláda dělala něco přímo špatně.Postupovali jsme podobně jako v jiných zemích. Opatření v různých státech byla podobná. Otázka je, jaká je lokální politická kultura. K tomu si přidejme „českou náturu“, která je svým způsobem speciální.Říká se, že my Češi máme tendenci obcházet nařízení. Ale co jsem tak sledoval, lidé vládní nařízení dost dodržovali.Myslím, byť řada politiků a novinářů se tváří, že lidé opatření nedodržují, že to bylo/je ve skutečnosti opačně. Tedy, že se chováme přece jen zodpovědně. V těch zónách, kam chodívám a kde se vyskytuji, mám z toho dobrý pocit. Lidé se snažili. I dnes opatření dodržují. To, že jsou z toho unavení, je to úmorné, to je pravda. Zase dnes ale víme, co ta nákaza umí udělat. Obezřetnost je pořád na místě.Zaslechl jsem v pořadu ČRo, že se diskutuje o počtu očkovacích dávek. Roman Prymula, exministr zdravotnictví, říká, že stačí jediná dávka očkování. Tvrdí, že tomu, kdo covid prodělal, postačí vlastní obranné látky. Jiní hovoří o nutnosti třetí očkovací dávky. Na okraj: prezident Biden se nechal slyšet, že covid bude odteď chorobou nenaočkovaných…Je předčasné hovořit o dalších dávkách. Velmi opatrně se k této věci staví třeba v Izraeli, kde byla masivní očkovací kampaň. Západní média, asi v dobré víře, posunula tento problém. Trochu předbíhají události. Zda uznávat protilátky, nebo neuznávat – musejí se vyjádřit odborníci. Postoj ostatních států je vždycky určitým vodítkem v dané věci. Ty státy, které považujeme za jakýsi referenční vzor, ty k takovému kroku nepřistoupily, ne v široké populaci. Jinak média v informování odvedla docela dobrou práci. To, že mají lidé na vakcinaci rozdílné postoje, v tom spatřuji projev demokracie. Je to v pořádku. Jsem dalek toho říkat, že jeden názor je lepší než druhý. V očkovací kampani nejsme (MZ) direktivní. Ale očkování považujeme za nejefektivnější cestu. Zda se lidé rozhodnout pro vakcínu, toto rozhodnutí je na nich.Americký prezident Biden říká, že potenciální příští vlna je záležitostí nenaočkovaných. A my končíme očkování v O2 aréně… Je také dobré demontovat polní nemocnici v Letňanech? Co když se delta vymkne z kontroly? Nastoupí další vlny třeba omikron atd…Bohužel zde do hry zasáhla určitá politizace problému. Politika by neměla převládat nad rozumem. Médiím zase na druhou stranu nic není dobré. Buď vadí, že nemocnice nestála, pak vadí, když stála, teď zase „vadí“, že už zase nestojí, resp. že se nevyužila. Že končí očkování v O2 aréně, to je fakt. Bylo to dočasné řešení, co se týká velkých očkovacích hal. Hraje zde roli i ekonomika.Bude se očkovat v menších prostorech. Bylo by velice dobré, kdyby pokračovali v očkování praktičtí lékaři. Zůstane také očkovací síť páteřních fakultních nemocnic. Nic nekončí. Máme dál očkovací místa bez registrace. Osvědčila se, sehrála důležitou úlohu. Jde také o to, že se zvolenou nomenklaturou vakcín zlepšily podmínky skladování očkovacích látek. Jinak zpět k Romanu Prymulovi: MZ prodloužilo interval mezi dvěma dávkami vakcíny, abychom alespoň jednou dávkou mohli naočkovat co nejvíce lidí. Ukázalo se to jako dobrý tah, navíc v době, kdy byl citelný nedostatek vakcín v Evropě.Na začátku epidemie dopravci vyšponovali ceny za dovoz zdravotnického materiálu. Neměl zde zasáhnout výrazněji stát? Na setkání výborů parlamentů zemí V4 to v parlamentu v Praze řekl doktor Plzák. Poučili jsme se do budoucna, abychom nepřepláceli?Bohužel jsme tehdy čelili všichni momentu překvapení. V určitou chvíli byla poptávka po zdravotnických prostředcích extrémní. Jsme na volném trhu: vysoká poptávka s sebou přináší i vysokou cenu. Ale ano, ceny byly vysoké.Třeba dost zvláštní bylo opatření nakazující nosit dvě roušky na sobě… Působilo to jako pobídka lidí, aby provedli dvojitou platbu ve prospěch výrobce roušek (nemluvě o tom, zda rouška může vůbec zachytit vir o nepatrných rozměrech…) Tohle by asi bývalo možné lépe prezentovat, aby to budilo lepší dojmy.Znovu bych operoval tím, že moudřejší jsme nyní. Ještě více znalí věci budeme zítra… V minulosti nás zkrátka covid zaskočil, což znamenalo i některá opatření, jimž se teď podivujete. Zasáhlo to takto celý svět. Vezměte si, že byly okamžiky, kdy byl naprostý deficit roušek, respirátorů. Snahou všech, nejen MZ, bylo ochránit životy lidí. Pokud se zde rýsovala možnost dvou roušek na sobě, pak jsme si tím museli projít.Film Nákaza z roku 2011 předvídal koronavirus. Nakolik je korektní odkazovat na to, jak byl profesionální svět „zaskočen“? Film hovoří o městě Wu-chan. Proč ne – řečeno s nadsázkou (hyperbolou) – o Zadní Třebáni? Proč o netopýru (díky němuž došlo k mezidruhovému přenosu), proč ne o holubu? Tyto podobnosti s realitou zaráží…Zpětná racionalizace, dohledávání věcí... Tak to prostě bývá, že moudří jsme často až poté… Není to jen otázka koronaviru. Při dobré snaze zjistíme, že jsme to či ono mohli předvídat. Vrtat se v tom znamená kypřit živnou půdu pro různé teorie spiknutí. Podstatné ječ to, že snad nebudeme muset více přikračovat k lockdownům. Že u nás byla karanténa přísnější? Vždy to souvisí s tím, jak je nastavena společnost, jak vyhodnocuje rizika. V českých reáliích bylo třeba určité přísnosti, aby se zvýšila šance na dodržení opatření.Určitě jsme opatřeními nic nesmyslně nenadsadili. V rámci možností to byla nejefektivnější cesta, jak ochránit lidi. Co se budoucna týká: máme proočkováno 66 % dospělé populace, je to dost velká míra proočkovanosti. 100 % nečekejte, je dost těch, koho očkovat proti covidu zatím nelze, řeč je o dětech. Udělali jsme si studie (prof. Dušek), očkování má vysokou schopnost ochránit lidi. Zpět k vaší otázce, ano, problém bude možná u těch, co očkováni nejsou. Jsme relativně malá země s vysokým pohybem osob. Proto byl náš lockdown realizován na národní úrovni.Poslední otázka. Něco pozitivního, covid necovid?Zlepšily se rychle technologie. Digitalizace má svá pozitiva. Pacienty můžeme lépe dálkově monitorovat a zlepšil se program prevence rakoviny.Díky za rozhovor.

