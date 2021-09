https://cz.sputniknews.com/20210913/na-krymu-okomentovali-ceske-zadrzeni-ucastnika-krymskeho-jara-15816002.html

Na Krymu okomentovali české zadržení účastníka Krymského jara

Na Krymu okomentovali české zadržení účastníka Krymského jara

Vedoucí pracovní skupiny pro mezinárodní právní otázky při stálém zastupitelství Republiky Krym Alexandr Molochov označil zadržení na pražském letišti Rusa... 13.09.2021, Sputnik Česká republika

Hlava Vyšetřovacího výboru RF Alexandr Bastrykin dříve nařídil zjištění příčin a právních důvodů zadržení ruského občana na letišti v Praze na základě ukrajinského zatykače.Dále řekl, že když bude Frančetti deportován do Kyjeva a dají ho do mučírny ukrajinské Bezpečnostní služby, bude daný fakt nejen donebevolajícím porušením mezinárodního práva, ale také varováním pro všechny Rusy, kteří nějakým způsobem vyjádřili svůj občanský postoj během znovusjednocení poloostrovu s Ruskem.Podle jeho informací byl Frančetti protizákonně zadržen českou policií před odletem do Ruska, přičemž při zadržení se u něho prudce zhoršily chronické nemoci.Summit Krymská platformaSummit Krymská platforma se konal v Kyjevě 23. srpna z iniciativy Ukrajiny. Byla na něm projednána otázka „navracení“ kontroly nad Krymem. Akce se zúčastnilo přes 40 zemí a mezinárodních organizací. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov označil summit za protiruskou a nanejvýš nepřátelskou akci.Krym se stal ruským regionem po referendu v březnu 2014, ve kterém se 96,77 % krymských voličů a 95,6 % sevastopolských vyslovilo pro připojení k Rusku. Ukrajina považuje i nadále Krym za vlastní, ale dočasně okupované území. Ruské vedení nejednou prohlásilo, že obyvatelé Krymu hlasovali demokratickým způsobem a v naprostém souladu s mezinárodním právem a Chartou OSN za znovusjednocení s Ruskem. Podle ruského prezidenta Vladimira Putina je krymská otázka „definitivně vyřešena“.

bancafe BIS ukazuje, že má nějakou činnost. takže občané Ruska pozor ... udělají ze všech nepřítele, a Ukrajina už si to nějak srovná, užívá přece metody USA. Je lehké najít nějakého Rusa / Tatara/ z Krymu v evidenci cizinecké policie a zavřít,, Tak se dělají výsledky ještě jednodušeji, než platit novinářům za připravení kauz Vrbětice, Ricinového vraha atd. Kolik bylo křiku a vyhrůžek, sankcí, když Bělorusko zadrželo svého občana , který bojoval na Ukrajině, proti Ukrajincům .. 11

Ykcenaj Naj Už jsme vůčii Rusku hnusní jako amíci- jestli se jim chceme vyrovnat pod její kuratelou děkuji pěkně- vrátí se nám to jako bumerang - jsme tak hloupý národ - snad né a musíme to naší garnitůře spočítat u blížících se voleb-Pro přání amíků si řeže EU a sní i my větev pod sebou a ještě tleskáme - hnus 10

