Papež na návštěvě Slovenska citoval Dostojevského

Papež na návštěvě Slovenska citoval Dostojevského

Papež František během návštěvy Slovenska v neděli odpoledne na setkání s Ekumenickou radou církví připomněl Legendu o Velkém inkvizitorovi z románu Fjodora... 13.09.2021, Sputnik Česká republika

František se sešel se zástupci místní Ekumenické rady. „Vaše společenství zažilo léta pronásledování ze strany ateistů, kdy náboženská svoboda podstoupila vážné zkoušky. Existuje pokušení vrátit se k závislosti, ale ne na režimu, nýbrž k horšímu druhu otroctví. Nejde o to, před čím varuje Dostojevskij <...> v proslulé Legendě o Velkém inkvizitorovi,“ připomněl papež podobenství o svobodě vůle a svědomí, ve kterém se Ježíš vrací na zem a je znovu zatčen.Inkvizitor obviňuje v legendě Ježíše z toho, že přeceňuje lidskou svobodu, a prohlašuje, že lidé rádi vymění vlastní svobodu za „komfortnější otroctví“.František vyzval lidi, aby se nedali chytit do této léčky, aby nevyměnili svobodu za privilegia, píše The Vatican News.Papež se již dříve přiznal, že má zvláštní vztah k ruským spisovatelům, zejména k Dostojevskému. V červenci 2019 Vladimir Putin sdělil, že mu František dovolil zveřejnit fakt, že mezi oblíbenými knihami má díla Dostojevského a Tolstého.Papež poskytl v červnu audienci studentům a vedení Papežského regionálního bohosloveckého semináře, který nese jméno Piuse XI., během které jim poradil, aby četli Dostojevského. „Svět potřebuje duchovní, jež dokáží přinést dobro Páně těm, kdo zažili hřích a neúspěch, duchovní, kteří znají, co je to lidskost, pastýře, kteří jsou připraveni sdílet se svými bratry jejich radosti a práci, lidi, jež vnímají volání těch, kdo zakoušejí utrpení. Čerpejte lidskost Ježíše z Evangelia a Darů Ducha svatého, hledejte ji v životě světců a početných sebeobětavých a milosrdných lidí, přemýšlejte nad skutečnými příklady těch, kdo vám předali víru, o vašich babičkách a dědečcích, o vašich rodičích. Čtěte spisovatele, kteří dokázali nahlédnout do lidské duše, například Dostojevského, který uprostřed smutných událostí pozemské bolesti dokázal odhalit krásu záchranné lásky,“ řekl František.

