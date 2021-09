https://cz.sputniknews.com/20210913/putin-nevyloucil-ze-se-muze-ocitnout-v-karantene-tamni-vlada-uvedla-cislo-naockovanych-v-rusku-15825406.html

Putin nevyloučil, že se může ocitnout v karanténě. Tamní vláda uvedla číslo naočkovaných v Rusku

Putin nevyloučil, že se může ocitnout v karanténě. Tamní vláda uvedla číslo naočkovaných v Rusku

Ruský prezident Vladimir Putin během svého setkání s členy paralympijské reprezentace v Kremlu poznamenal, že možná bude muset do karantény kvůli pandemii... 13.09.2021, Sputnik Česká republika

V moskevském Kremlu dnes proběhlo setkání ruských sportovců, kteří se zúčastnili letošních Paralympijských her v Tokiu a prezidenta RF Vladimira Putina. Během konverzace s paralympioniky se Putin zmínil o epidemiologické situaci s koronavirem a mimo jiné podotkl, že určité problémy byly zaznamenány i v jeho blízkém okolí.Později výrok ruského prezidenta okomentoval Putinův mluvčí Dmitrij Peskov, který ujistil, že se v současné době o této možnosti neuvažuje. Na otázku novinářů o tom, zda Putin skutečně uvažuje o karanténě anebo se vyjádřil obrazně, Peskov odpověděl, že prezident hovořil jenom obrazně.Připomeňme, že prezident Ruské federace Vladimir Putin se v březnu nechal naočkovat ruskou vakcínou Sputnik V. Uvádělo se, že se po očkování Putin cítil dobře a již příští den po vakcinaci byl schopen pracovat.V Rusku za celou dobu pandemie koronaviru bylo nakaženo 7 158 248 lidí, zemřelo přitom 193 468 osob. Za poslední den bylo evidováno 18 178 nových případů nákazy a 719 úmrtí. Největší počet infikovaných a zemřelých byl včera zaznamenán ve dvou největších městech – Moskvě a Petrohradě. V hlavním městě Ruska bylo totiž odhaleno 2022 případů, zatímco v Petrohradu počet nakažených za neděli dosáhl 805.Místopředsedkyně vlády RF pro sociální politiku, práci, zdravotnictví a důchodové zabezpečení Tatjana Golikovová před pár dny informovala o tom, že v Rusku bylo plně naočkováno již 39,8 milionů lidí.Očkování v ČeskuČeská média dnes uvedla, že v současné době v České republice počet neočkovaných seniorů ve věku nad 60 let činí zhruba půl milionu občanů, přičemž tato skupina zahrnuje převážně ty, kteří nemají zájem o vakcinaci. Změnit tuto nepříznivou skutečnost by měl stát, myslí si čeští lékaři, kteří poskytli své komentáře zpravodajskému portálu Novinky.cz.Podle lékaře Iva Procházky se jedním z hlavních problémů často stává nedostupnost vakcín v ambulancích praktických lékařů. Přispět k tomu, aby senioři šli na očkování, může aktivnější mediální a informační kampaň o očkovacích preparátech, dodal lékař.Další překážkou na cestě ke zvýšení míry proočkovanosti mezi seniory jsou dezinformace o očkování a jeho možných důsledcích, což vede k diskreditaci vakcinace v očích občanů. První místopředseda Sdružení praktických lékařů Michal Bábíček je přesvědčen, že by vláda měla bojovat proti šířícím se dezinformacím a nepodloženým tvrzením a také poukazovat na možné negativní důsledky prodělání covidu-19.

vladimir putin, očkování, karanténa, koronavirus