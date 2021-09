https://cz.sputniknews.com/20210913/rapper-majk-spirit-se-pochlubil-svou-ukrajinskou-manzelkou-totalni-raketa-jasaji-fanousci-15821527.html

Rapper Majk Spirit se pochlubil svou ukrajinskou manželkou. Totální raketa, jásají fanoušci

Rapper Majk Spirit se pochlubil svou ukrajinskou manželkou. Totální raketa, jásají fanoušci

I když rapper Majk Spirit patří spíše k těm celebritám, které o svém soukromí až moc informací neprozrazují, občas udělá výjimku a nasdílí pár snímků ze svého... 13.09.2021, Sputnik Česká republika

Před nedávnem se tento talentovaný umělec pochlubil společným snímkem, na kterém je zachycen se svou manželkou ukrajinského původu, Marií. A vypadá to, že jim společná láska a manželství opravdu svědčí.Lidé jim okamžitě pod fotkou psali, že jsou ten nejkrásnější slovenský pár a rozhodně nešetřili lichotkami.V reakcích se také objevovalo, že z nich vyzařuje skutečná láska a štěstí. Spousta krásných slov padla i na adresu jeho ženy.Jiní mu pochvalovali, že si opravdu vybral dobře: „Trefa do čer(ve)ného, pane!“Nešlo však o jedinou fotografii, která se na Spiritově instagramovém profilu objevila. Na další fotce je opět jeho žena, tentokrát sama, ve světlém outfitu.A není divu, že se i tato fotografie těšila velké oblibě. Kromě mnoha komentářů si vysloužila i spoustu lajků.Majk SpiritMajk Spirit, vlastním jménem Michal Dušička, je známý slovenský rapper. První texty začal psát kolem roku 2000 ještě jako člen skupiny „B5“ (Brána Petržalky). V roce 2003 se Spirit stává součástí skupiny H16, s kterou několik let koncertoval. Poté rapper vydal několik sólových alb.Pokud jde o jeho vzdělání, vystudoval management a podnikání na City University v Bratislavě. Spirita si mohou lidé pamatovat také ze soutěže Hlas ČeskoSlovenska, kde byl v roce 2014 jedním z koučů.Co se týče jeho osobního života, Majk Spirit sesvým fanouškům svěřil, že má novou lásku. Tou byla a stáleje ukrajinská modelka Maria. Věci navícměly rychlý spád, jelikož loniv lednu se slovenský pochlubil zásnubami. Jen o několik měsíců později sdílel zprávu, že je jeho snoubenka v očekávání a v červenci pak uvedl, že se vzali. Ke svatbě mělo dojít 17. července. Manželé spolu mají dceru Arii.

