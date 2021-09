https://cz.sputniknews.com/20210913/rozhodnou-o-vysledku-voleb-zvirata-iniciativa-volim-pro-zvirata-odhaluje-svych-12-pozadavku-15816157.html

Rozhodnou o výsledku voleb zvířata? Iniciativa Volím pro zvířata odhaluje svých 12 požadavků

Rozhodnou o výsledku voleb zvířata? Iniciativa Volím pro zvířata odhaluje svých 12 požadavků

Volby do Poslanecké sněmovny se blíží a iniciativa Volím pro zvířata odhaluje svých 12 požadavků na politické strany. Jejich nápady zaujaly například Dagmar... 13.09.2021, Sputnik Česká republika

Právě herec Václav Neužil na Instagramu sdílel klip, který natočil zpěvák Ben Cristovao a bloggerka Dewii. Ti v něm propagují iniciativu Volím pro zvířata.Následně v klipu zní, že ochrana zvířat i ochrana přírody je obecně hodnota, která by měla být v každém volebním programu. „Když už chci někoho volit, tak by to měla být strana, která má nějakou vizi s tím, to tady dělat lepší a samozřejmě to začíná u zvířat, končí to u životního prostředí. To je to nejmenší, co můžete udělat,“ uvedli Cristovao a Dewii.Na příspěvek Václava Neužila na Instagramu zareagovala také Dagmar Havlová, podle které je to dobrý nápad.Iniciativa má celkem dvanáct nápadů. Patří mezi ně zákaz všech klecových chovů hospodářských zvířat, ukončení přepravy hospodářských zvířat mimo EU, zpřísnění podmínek pro prodej živých ryb, tedy kaprů o Vánocích, a zákroky jako kastrace či zkracování zobáků by neměly probíhat bez anestezie. Také by podle asociace mělo být zakázáno zabíjení vylíhnutých kohoutků ve vaječném průmyslu.Iniciativa také podporuje vznik plánu, který by vedl k nahrazení pokusů na zvířatech metodami bez zvířat. Má být proto zakázáno norování lišek, když se starají o mláďata, nebo má být zakázán jejich klecový chov. Podporuje se také vegetariánství. „Podpoříme zvyšování podílu rostlinné složky ve stravě, a to např. osvětou a propagací s tím spojených zdravotních a environmentálních výhod či podporou českých startupů zaměřených na zlepšování dostupnosti, různorodosti a kvality pokrmů na rostlinné bázi,“ uvádí se.Podle iniciativy by měla proběhnout i reforma stravování ve veřejných institucích, proto chce vzdělávat kuchaře a financovat jídelny ve státních institucích. Iniciativa také prosazuje, aby na obalech potravin byly obrázky zvířat, aby zákazník viděl, jak žila.Volební průzkumNový předvolební průzkum od agentury STEM nerýsuje slibné vyhlídky pro obě opoziční koalice. Podle výsledků aktuálního průzkumu by koalice Pirátů a Starostů získala jen kolem 18 % hlasů, zatímco opoziční koalice Spolu sestavená z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL by mohla spoléhat na podporu ze strany 20 % respondentů. Jasným vítězem voleb, pokud by se konaly již teď, by se stalo hnutí ANO s 32,4 procent hlasů. Politická strana SPD by mohla očekávat volební zisk ve výši 11,8 %, KSČM by měla 5,4 %. Sociální demokraté by získali pouze 4,4 voličských hlasů, což by znamenalo, že by se do Sněmovny již nedostali.Podobné rozdělení voličských hlasů by neumožnilo opozičním koalicím sestavit většinovou vládu, neměly by totiž k tomu potřebných 101 míst ve Sněmovně. Mezitím hnutí ANO zjevně může obrátit svou pozornost na SPD, s nímž by hnutí Andreje Babiše mělo dohromady 104 křesel v dolní komoře českého parlamentu. Připomeňme, že SPD Tomia Okamury možnost spolupráce s ANO zatím neodmítla.

marfušenka Trochu znevažující název článku, nicméně téma "dobrá péče o zvířata" mělo být dávno součástí volebního programu rozumných politických stran. 0

Zdeněk Krátký Zvyšování podílu rostlinné složky ve stravě se dobře dařilo v koncentračních táborech. Tam maso nebylo vůbec, chtějí-li tam vegani, ať jdou. 0

