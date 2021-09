https://cz.sputniknews.com/20210913/safr-se-rozohnil-jste-nacista-zlocinec-a-rusky-arogant-skoda-ze-tu-nejsou-sudetsti-nemci-spila-15821424.html

Šafr se rozohnil: Jste nacista, zločinec a ruský arogant. Škoda, že tu nejsou sudetští Němci, spílá

Šafr se rozohnil: Jste nacista, zločinec a ruský arogant. Škoda, že tu nejsou sudetští Němci, spílá

Být tu dnes sudetští Němci, tak by tu nevládla hovada, napsal šéfredaktor portálu FORUM 24 Pavel Šafr. Reagoval tak na připomenutí výročí sudetoněmeckého... 13.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-13T21:29+0200

2021-09-13T21:29+0200

2021-09-13T21:29+0200

česko

pavel šafr

česká republika

dějiny

sudetští němci

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/948/22/9482200_0:3:1000:566_1920x0_80_0_0_2147b448329010cd0cd305f4752e0884.jpg

Twitterovou roztržku vyvolal status pedagoga a programátora Pavla Cimbála. Ten odkázal na článek v měsíčníku Pražský strážník, který připomíná výročí sudetoněmeckého povstání z 12. září 1938, které odstartoval Hitlerův projev v Norimberku. Řádění henleinovců zanechalo desítky mrtvých.Nato zareagoval Šafr, který označil Cimbála za narušeného jedince. Podle šéfredaktora liberálního média se tato událost nemá připomínat. Nejen to. Kdyby tu sudetští Němci po válce zůstali, tak by zde nevládla „hovada“, prohlásil.Programátor mu nato „lichotky vrátil“ a obvinil Šafra, že je opilý. Zdůraznil, že se dějiny mají připomínat.I tady ale Šafr nejspíše shledal ruku Kremlu a oznámil, že hodlá bránit nejen Česko, ale i celou Evropu před barbary.Později Cimbál na Facebooku napsal, že je nutné si pamatovat dějiny. Musíme to činit i navzdory „nechápajícím“ novinářům.

Karel Adam Jak čtu, tak nějaká hovada tady ještě zůstala. 1

ignác To mluví samo za sebe. I kdybych nechtěl volit Babiše, kvůli Šafrům prostě musím. 0

2

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pavel šafr, česká republika, dějiny, sudetští němci