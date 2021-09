https://cz.sputniknews.com/20210913/severni-korea-otestovala-novou-rizenou-strelu-dlouheho-doletu-15815425.html

Severní Korea otestovala novou řízenou střelu dlouhého doletu

Severní Korea otestovala novou řízenou střelu dlouhého doletu

Severní Korea úspěšně otestovala novou střelu s plochou dráhou letu dlouhého doletu, o testech informuje Korejská centrální zpravodajská agentura. 13.09.2021, Sputnik Česká republika

Uvádí se, že testy proběhly v sobotu a neděli, sledovali je vysoce postavení členové Korejské strany práce, například Pak Čong-čchon.Specialisté otestovali sílu motorů na zemi, proběhly letové zkoušky, testy kontroly a navádění a několik dalších testů. Uvádí se, že všechny testy byly úspěšné. Řízené střely dokázaly zasáhnout cíl ve vzdálenosti 1,5 tisíce kilometrů.Straničtí funkcionáři vysoce ocenili efektivnost a praktičnost raket a charakteristiky nové zbraně uznali za „odpovídající projektovým požadavkům“.Reaktor na výrobu plutoniaSeverní Korea zřejmě znovu spustila jaderný reaktor na výrobu plutonia v Jongbjonu, což může přispět k vývoji jaderných zbraní, píše list The Wall Street Journal s odkazem na zprávu Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE).Experti agentury OSN dospěli k závěru, že reaktor zřejmě nefungoval v období od prosince 2018 do začátku července 2021. Také připomněli, že KLDR používá laboratoř na rozdělení plutonia a upotřebeného paliva z reaktoru, která se nachází nedaleko.Odborníci z MAAE mají za to, že tyto údajné aktivity KLDR „vzbuzují hluboké znepokojení“ a zjevně porušují rezoluce Rady bezpečnosti OSN.

Simo Häyhä Už ani Rusko nebo Čína si nedovolí otevřené podpořit KLDR. 0

Genadij . To je jen dobře. Každý kdo je proti Spojeným státům, ekoklima terorismu a smradlavým lidským právům, je přítel lidstva. Rusové a Číňani by je měli pochválit veřejně a ve velkém. 0

