https://cz.sputniknews.com/20210913/skodovka-dava-uhli-sbohem-radikalnimu-prechodu-na-biomasu-pomohou-miliardove-dotace-15819506.html

Škodovka dává uhlí sbohem. „Radikálnímu“ přechodu na biomasu pomohou miliardové dotace

Škodovka dává uhlí sbohem. „Radikálnímu“ přechodu na biomasu pomohou miliardové dotace

Mladoboleslavská automobilka jde s dobou. Její dceřiná společnost Ško-Energo plánuje za 2,5 až 3 miliardy korun modernizovat své tepelné zdroje. Díky tomu... 13.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-13T17:11+0200

2021-09-13T17:11+0200

2021-09-13T17:11+0200

česko

uhlí

škoda

dotace

energie

škoda auto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1a/12573957_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_816d96e3e135cb1e545759bcfcacac45.jpg

Společnost Ško-Energo, která dodává energie mladoboleslavské automobilce, nyní čeká na kladné stanovisko ministerstva životního prostředí. Kromě ní se projektu účastní i koncern Volkswagen nebo energetické firmy E.ON a ČEZ Esco. Ještě zbývá dokončit ekonomickou bilanci, která se bude odvíjet i od možnosti čerpání dotací.Výši dotací firma neuvádí, podle serveru ale program Heat Modernizačního fondu může z celkových investičních nákladů uhradit 45 až 80 procent.Podle plánu by mladoboleslavská teplárna měla v roce 2023 začít stavět nový kotel a další dva mají projít modernizací. Všechny tři kotle budou spalovat pouze biomasu, které nahradí dnes využívané uhlí, jež zcela skončí. Nyní teplárna spaluje uhlí ze 70 % a zbytek palivového mixu připadá na biomasu.Teplárna chce snížit roční emise oxidu uhličitého o 360 tisíc tun na jednotky tisíc, které vzniknou spalováním plynu při vykrývání výkonových špiček.Nevýhodou projektu je ale to, že biomasa nemusí být ve svozové vzdálenosti. Proto hrozí, že Ško-Energo bude muset přeplácet konkurenci.Připomeňme, že Uhelná komise loni v prosinci doporučila ukončit využívání uhlí v Česku v roce 2038. Ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) ale letos v květnu uvedl, že vláda zadala, aby se připravily scénáře dřívějšího ukončení využívání uhlí, a to s ohledem na rostoucí cenu emisních povolenek.Mezitím ČEZ, EPH, Sokolovská uhelná a Veolia již ohlásily ústup od uhlí. Naopak energetická skupina Sev.en s uhlím v delším horizontu naopak počítá a chystá miliardovou modernizaci uhelné elektrárny Počerady. Zároveň ale plánuje i investice do obnovitelných zdrojů.

https://cz.sputniknews.com/20210911/smutny-upadek-eu-nekam-na-indicky-venkov-zhodnotil-kovanda-novy-trend-o-co-jde-15802455.html

ignác No jo. Když lidi nechtějí být s Rusama. Kdyby chtěli, nemuseli toto šílenství řešit a ještě za desítky let mohli jezdit v levných autech na benzín. 1

lesník Zajímalo by mně složení a množství biomasy, která má nahradit tepelný výkon spalovaného uhlí v teplárně firmy Škoda. Pokud by se biomasou rozuměla štěpka s průměrnou výhřevností 12MJ/kg a průměrnou vlhkostí, uhlí v průměru 18MJ/kg, bude potřeba pro jeho dopravu zajistit podstatně vyšší kapacitu dopravy. Přitom zdroje štěpky, pro trvalé udržení spalování, budou roztříštěny po celé republice nebo zajištěny z dovozu. Výrobu štěpky a její dopravu, v tak obrovských objemech, nelze zajistit bez negativních ekologických vlivů. Již dnes má Irsko problémy se nedostatkem elektrické energie v důsledku „zeleného šílenství“, Anglie znovu spouští uhelné elektrárny. 0

2

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

uhlí, škoda, dotace, energie, škoda auto