Srbský tenista Djokovič poblahopřál Medveděvovi k vítězství ve finále US Open

Srbský tenista Novak Djokovič poblahopřál Rusovi Daniilu Medveděvovi k vítězství na tenisovém turnaji US Open. 13.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-13T13:55+0200

„Za prvé chci ti, Daniile, poblahopřát. Fantastické utkání, fantastický turnaj. Jestli existuje někdo, kdo si vítězství zasloužil, jsi to ty. Výborná práce. Blahopřeji tvému vynikajícímu týmu, se kterým si výborně rozumíme. Přeji vám hodně dalších Grand Slamů. Jsem přesvědčen, že ještě budeš stát na tomto pódiu,“ uvedl Djokovič.Daniil Medveděv zvítězil ve finále US Open nad Novakem Djokovičem ve třech setech s výsledkem 6:4, 6:4, 6:4.Medveděv je jediný Rus, který se dostal do druhého týdne US Open mezi jednotlivci. Vypadli například Aslan Karacev, který v pěti setech prohrál s 99. hráčem světa, Američanem Jensonem Booksbyem. V prvním týdnu prohrál také Andrej Rubljov v pěti setech s americkým tenistou Francesem Tiafoem. Karen Chačanov prohrál hned v prvním kole turnaje.Pro ruského tenistu to byl čtvrtý titul v letošním roce a třináctý titul za celou sportovní kariéru. Vítězství Grand Slamu bylo pro Medveděva první. Rus si zajistil právo na účast na závěrečném turnaji Asociace profesionálních tenistů v Turíně.Po skončení utkání Medveděv prohlásil, že by nechal manželku bez dárku k narozeninám, kdyby prohrál s Novakem Djokovičem. Označil Srba za „největšího hráče v dějinách tenisu“ a omluvil se jeho fanouškům za to, že se jejich očekávání nesplnila.

