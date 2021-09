https://cz.sputniknews.com/20210913/tipy-a-triky-na-nejlepsi-omeletu-na-svete-vime-jak-zajistit-aby-byla-nadychana-15807007.html

Tipy a triky na nejlepší omeletu na světě! Víme, jak zajistit, aby byla nadýchaná

Nadýchaná omeleta, jejíž chuť vás vynese až do nebes. To je pokrm, kteří si mnozí pamatují z dobrých restaurací. Pokud si ji ale připravíte doma, nemusí být... 13.09.2021, Sputnik Česká republika

Pokud některá tajemství přípravy tohoto pokrmu neznáte, pak je velmi nepravděpodobné, že byste podobné jídlo dokázali uvařit ve vlastní kuchyni. I když bude vámi připravená vaječná omeleta vypadat na pánvi na první pohled nadýchaně, po naservírování na talíř obvykle její nadýchanost „spadne“. Proč?Řešení tohoto problému je celkem jednoduché! Stačí dodržet jen pár triků.1.Vhodné surovinyZa velmi důležitý krok se považuje, abyste při přípravě omelety nepoužívali mouku. Ta vám totiž nadýchanost nezaručí. I když, samozřejmě, existuje jisté pokušení, proč mouku do směsi přidat – bude totiž díky ní více držet pohromadě a bude „homogennější“. Její velkou nevýhodou je ale to, že právě díky mouce se omeleta stává méně nadýchanou.Dalším důležitým krokem je pamatovat na správný poměr vajec a mléka. Tady je to ale poměrně jednoduché – pravidlo zní „padesát na padesát“.2. Správná pánevPro přípravu opravdu nadýchané vaječné omelety je nejlepší volbou litinová pánev se silným dnem.Takové kvalitní nádobí totiž dokáže zajistit, že jídla na něm zůstávají déle teplá a zabraňují rychlému ochlazení.3. Důležité drobnostiNadýchanost omelety zajistí i to, když do pánve nalijte hodně vaječně směsi. Její výška musí být alespoň tři centimetry.Pokud chcete jídlo nějak ozvláštnit, existují i jiné ingredience – jako je klobása, zelenina a sýr. Můžete je přidat.Dobrým tipem je také okamžitě přikrýt omeletu na pánvi pokličkou. Během přípravyji ale nedávejte pryč.Stejně tak není dobré hotovou omeletu okamžitě servírovat na talíř. Na pánvi by měla mírně vychladnout.

