To už plníme i pokyny ukrajinské ambasády, diví se Štefec

To už plníme i pokyny ukrajinské ambasády, diví se Štefec

Na to, že o postojích české vlády rozhoduje americká ambasáda nebo šéf BIS, si bezpečnostní analytik Jaroslav Štefec již zvykl. Zaráží ho ale, že nyní začíná... 13.09.2021, Sputnik Česká republika

Štefec se na svém Facebooku pustil do současné vládní garnitury, kterou označil za „sbírku slabochů a zbabělců“, kteří nejsou schopni prosadit jednotnou a nezávislou politiku.Podle něj se ale v poslední době začíná slabost české vlády a její neschopnost odolávat vnějším vlivům projevovat ještě markantněji, když začíná „čím dál častěji skákat nejen podle taktovky z Tržiště 15 (sídlo amerického velvyslanectví, pozn. red.), ale i podle ‚pokynů‘ a ‚stížností‘ z Charlese de Gaulla 29 (sídla ukrajinské ambasády, pozn. red.)“.Vyzval proto vládu, aby dala ukrajinskému velvyslanectví jasně najevo, že nemá porušovat Vídeňskou úmluvu o diplomatických stycích, musí se přidržovat českých zákonů a nezasahovat do vnitřních záležitostí země. Nicméně je skeptický, že to současná vláda dokáže. Nevěří ani v úspěch dvou opozičních koaličních uskupení.Ukrajina chce, aby Česko vydalo zadrženého RusaV pondělí ukrajinské ministerstvo zahraničí prohlásilo, že Alexandr Frančetti byl zatčen na základě společného postupu ukrajinských a českých úřadů. Nyní v Kyjevě pracují na žádosti o jeho vydání.Frančetti, který má v Česku trvalý pobyt, byl na základě zatykače vydaného Ukrajino zadržen českou policií, a to v neděli na letišti Václava Havla. Zatykač byl vydán v roce 2019. Frančettiho chtějí na Ukrajině stíhat za „účast v ruské okupaci Krymu“ v roce 2014, kdy se poloostrov odtrhl od Ukrajiny a připojil k Rusku.Ruské ministerstvo zahraničí v této souvislosti požádalo českého velvyslance Vítězslava Pivoňku o „detailní informace o motivech jednání českých úřadů“. Moskva dále obvinila Česko z pokračování destruktivní linie ve vzájemných vztazích a varovala, že to nezůstane bez odezvy.Připomeňme, že ukrajinské velvyslanectví v Praze několikrát zaslalo dopis šéfredaktorovi MF DNES Jaroslavu Pleslovi, jehož deník obvinilo z publikace sérií „antiukrajinských“ textů. Často se jednalo o rozhovory s ukrajinskými opozičními aktivisty.V roce 2018 ukrajinský velvyslanec v Praze Jevhen Perebyjnis vyzval ke zrušení koncertu ukrajinsko-americké klavíristky Valentyny Lysycje na prestižním festivalu Dvořáková Praha. Nelíbilyse mu její příspěvky na sociálních sítích, ve kterých označovala ukrajinskou vládu za „nacisty“. Podle velvyslance šířila nenávist vůči Ukrajincům.

Simo Häyhä Tlusťoch štětec by moc rád poslouchal ruskou ambasádu.... 3

Karel Adam My si tak rádi necháváme s...rát na hlavu, hlavně když nás za to někdo pochválí a podrbe za ušima, slovo důstojnost a hrdost zmizelo z naší politiky. 2

