„Uhlí je strategická surovina.“ Otevřeme Česko o zeleném údělu a lepších podmínkách pro podnikatele

Hnutí Otevřeme Česko – Chcípl pes vzniklo jako protest občanů a podnikatelů proti přísným vládním opatřením a zavření většiny soukromých firem. Do podzimních... 13.09.2021, Sputnik Česká republika

Koncem listopadu minulého roku došlo k posunutí termínů otevření služeb, vč. i těch zaměřených na gastronomii. Podnikatel a majitel pražské restaurace Šeberák Jakub Olbert se rozhodl nechat svůj podnik v provozu, aby nezpůsobil škodu na hospodaření a majetku společnosti. Zdůvodnil to porušením svobod garantovaných Ústavou České republiky. K Šeberáku se následně přidal pivovar Malý Janek v Jinicích, jehož majitelem je Jiřka Janeček.Spolu s Janečkem a Davidem Biksadským založili iniciativu Chcípl pes, která sjednotila restaurátory a hoteliéry v Česku. K hnutí původně zaměřenému proti zavření podniků a služeb se postupně přidávali zástupci z řad doktorů a učitelů, od ledna uspořádalo několik pochodů proti pandemickému zákonu a na podporu občanských svobod. Iniciativa se postupně změnila na hnutí Otevřeme Česko, které získalo 14 lídrů ve volebních krajích, a zpřehlednilo pro Sputnik svou vizi vnitřní a zahraniční politiku České republiky.V úvodu volebního programu Otevřeme Česko - Chcípl pes hovoříte o nutnosti bránit Ústavu ČR. Epidemická opatření přitom byla pro stát způsobem ochrany zdraví svých občanů za podmínek málo prozkoumané nemoci. Proč tvrdíte, že epidemický zákon je protiústavní?Jakub Olbert: Tento zákon je zejména diskriminační. Jsou v něm vyjmenované jen některé druhy služeb, obchodu a výroby, které mají být omezeny. Tato diskriminace je jednoznačně v rozporu s Ústavou ČR. Dále pak velmi omezuje a v některých bodech zakazuje základní právo – svobodně podnikat, a to bez určení jasných podmínek. Tento zákon stále počítá s plošnými nařízeními, která jsou opět protiústavní.Vaše strana hodlá zajistit podporu malým a středním podnikům. V čem bude spočívat?Nejprve je nutné vypořádat náhradu tržeb za dobu, kdy nařízení vlády a MZDR byla zrušena NSS jako nezákonná. Dále jsme pro zavedení daňových úlev pro podniky, které byly nejdéle uzavřeny.Jedním z pilířů volebního programu je zachování české koruny a zaručení práva občanů na placení v hotovosti. Čím je podle vás koruna výhodná pro Českou republiku? Proč považujete hotovost za významný prvek občanské svobody?Národní měna je jeden ze základních nástrojů ČNB reagujících na stav národní ekonomiky. Česká koruna nám zajišťuje nezávislost na výkyvech jednotlivých států EU... Platba v hotovosti je zárukou soukromí a absence evidence našeho pohybu a zvyklostí.V zahraniční politice navrhujete zůstat členy EU pod podmínkou celkové reformy a návratu k myšlence o obchodní spolupráci mezi suverénními státy. Jak si to představujete a co by tento krok vyžadoval?Zrušení EP a ostatních institucí. Zachování pouze institucí zajišťující volný pohyb lidí, zboží a služeb.Vaše strana navrhuje mimo jiné zavedení dobrovolné roční vojenské služby. Čemu by měl prospět tento krok?Tento krok má přispět zejména k narovnání vztahu mladých mužů ke své zemi, získání zkušeností s obranou naší země a návyků řádu a také fyzické kondice.V programu podporujete obnovu těžby uhlí. Přitom Česká republika se nedávno zavázala ke splnění evropské strategie Fit for 55. Od roku 2030 se mají začít vyrábět auta jenom na hybridní ekologické pohony. Nakolik je podle vás připraven český průmysl k přechodu na zelený uděl? Proč podporujete návrat k uhlí, když se mimo jiné prokázalo, že způsobuje vznik rakovinotvorných buněk a roste počet nádorových onemocnění v lokalitách, kde jsou umístěné elektrárny?Český průmysl není připraven k přechodu na zelený úděl. Není na to připravena ani Evropa, a to zejména z absence zdrojů zelené energie, které by fungovaly bez dotací a daňových úlev. Neexistuje dlouhodobá energetická strategie. Uhlí je naše strategická surovina. Současné technologie jsou schopné vyrábět proud v uhelných elektrárnách bez následků na zdraví občanů. Majitelé elektráren musí mít však jistotu dlouhodobého horizontu fungování tohoto odvětví pro investice do čistého provozu. V tomto případě nebude docházet ke zdravotním komplikacím v dotčených regionech.Po stažení koaličních vojsk z Afghánistánu se začalo hovořit o nové migrační vlně, kterou pravděpodobně bude řešit i Česká republika. Dle vašeho plánu migranti žádající o azyl musí přijmout místní hodnoty, kulturu a jazyk. Jakým způsobem to lze zkontrolovat, má se k tomu vytvořit zvláštní agenta na ministerstvu vnitra či zahraničí?Důležité je zachytit veškerou nelegální migraci. U té legální je nutné nastavit systém přijímání, kdy každý migrant musí po stanoveném čase prokázat znalost naší kultury, jazyka, práva a zvyklostí. Vycházíme z faktu, že pokud dotyční chtějí spojit svůj život s naší zemí, dělají to dobrovolně. Proto je nutné, aby znali podmínky přijetí do naší společnosti a mohli se tak svobodně rozhodnout, zda naše podmínky přijmou či nikoliv.O potravinové soběstačnosti v ČR se hovoří léta. Nicméně nejsou k tomu dostatečné ekonomické a kvůli erozi půdy i přírodní podmínky. Co podle vás za současných podmínek pomůže tuto soběstačnost zvětšit?Ihned zrušit zákon o přimíchávání biosložek do pohonných hmot. Zrušit současné, plošné, evropské dotace a nastavit národní podporu vedoucí k rozvoji soběstačnosti. Podpoříme vznik malých rodinných farem.

