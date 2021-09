https://cz.sputniknews.com/20210913/znacna-cast-senioru-neni-ockovana-vlada-musi-vyvracet-dezinformace-o-vakcinaci-vyzyvaji-lekari-15821345.html

Značná část seniorů není očkována. Vláda musí vyvracet dezinformace o vakcinaci, vyzývají lékaři

Značná část seniorů není očkována. Vláda musí vyvracet dezinformace o vakcinaci, vyzývají lékaři

Kolem půl milionů seniorů v České republice se stále nenechalo očkovat. Jak tvrdí čeští lékaři, převážně se jedná o občany, kteří nedůvěřují vakcínám anebo se... 13.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-13T15:24+0200

2021-09-13T15:24+0200

2021-09-13T15:24+0200

česko

dezinformace

vláda české republiky

očkování

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/10/13334601_0:77:3267:1915_1920x0_80_0_0_cb58706570948a40a9ff20cb6932bf5c.jpg

Jak uvádí česká média, v současné době v České republice počet neočkovaných seniorů ve věku nad 60 let činí zhruba půl milionů občanů, přičemž tato skupina zahrnuje převážně ty, kteří nemají zájem o vakcinaci. Změnit tuto nepříznivou skutečnost by měl stát, myslí si čeští lékaři, kteří poskytli své komentáře zpravodajskému portálu Novinky.cz.Podle slov lékaře Iva Procházky se jedním z hlavních problémů často stává nedostupnost vakcín v ambulancích praktických lékařů. Přispět k tomu, aby senioři šli na očkování, může aktivnější mediální a informační kampaň o očkovacích preparátech, dodal lékař.Další překážkou na cestě ke zvýšení míry proočkovanosti mezi seniory jsou dezinformace o očkování a jeho možných důsledcích, což vede k diskreditaci vakcinace v očích občanů. První místopředseda Sdružení praktických lékařů Michal Bábíček je přesvědčen, že by vláda měla bojovat proti šířícím se dezinformacím a nepodloženým tvrzením a také poukazovat na možné negativní důsledky prodělání covidu-19.Česko zničí desítky tisíc vakcínO očkování vakcínou AstraZeneca není v Česku takový zájem, který by odpovídal počtu nakoupených dávek. Za září zatím bylo vyočkováno jen 774 dávek, zatímco 20 650 jich bylo. A toto skóre se nejspíše nezlepší, spíše naopak. Kvůli minimálnímu zájmu totiž bude muset stát očkovací látky hromadně likvidovat.Stát bude muset zřejmě přikročit k další likvidaci nevyočkovaných vakcín od firmy AstraZeneca. Darovat je už prý není možné a v říjnu skončí expirace dalším desítkám tisíc dávek. Zřejmě tak budou spáleny. A jak likvidace probíhá? Nejprve se vakcíny zabalí do plastových pytlů a připraví ke svozu, poté se spálí.Uvádí se, že v současné chvíli se v českých nemocničních spalovnách za září zničilo asi sedmadvacetkrát víc vakcíny firmy AstraZeneca, než kolik jich zdravotníci stihli vyočkovat. Kromě toho více než dvěma tisícům ampulek o standardním počtu deseti dávek skončila expirace.

Genadij . Je potřeba všechny parazity pořádně proočkovat, to se samozřejmě netýká starobních důchodců. Normální člověk se dobytku felčarskému a mastičkářskému raději vyhne zdaleka. Sajrajt oficiálně nazývaný vakcína nakazil a zničil životy milionů lidí. Ano, je třeba proočkovat všechny šmejdy. 1

Karel Adam Čekám kdy nějaká chytrá politická hlava prohlásí : "nebudeš očkován, nebude důchod ", zatím to vypadá jako fikce, ale kdo ví..... ??? 1

2

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dezinformace, vláda české republiky, očkování