https://cz.sputniknews.com/20210914/behem-pondeli-se-v-cesku-objevilo-493-novych-pripadu-koronaviru-nejhure-je-na-tom-karlovarsky-kraj-15832841.html

Během pondělí se v Česku objevilo 493 nových případů koronaviru. Nejhůře je na tom Karlovarský kraj

Během pondělí se v Česku objevilo 493 nových případů koronaviru. Nejhůře je na tom Karlovarský kraj

V pondělí bylo v České republice potvrzeno 493 dalších případů covidu-19, což je o 25 % více než před týdnem a druhý nejvyšší denní počet od začátku června... 14.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-14T12:22+0200

2021-09-14T12:22+0200

2021-09-14T12:22+0200

česko

česká republika

zdraví

vakcína

očkování

koronavirus

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/10/13334776_0:168:3045:1880_1920x0_80_0_0_682bc5e4582129c650b8deccee83961a.jpg

Nejvíce řádí koronavirová infekce v Karlovarském kraji, kde během posledního týdne připadá 47 nových případů na 100 tisíc obyvatel. V Praze je to 42 a v Moravskoslezském kraji 30 případů na 100 tisíc obyvatel.Podle okresů je nejhorší situace v okresech Karlovy Vary a Písek.Nejlépe si stojí Liberecký kraj, kde je incidenční číslo těsně pod desítkou.Počet hospitalizovaných osob v nemocnicích v souvislosti s covidem byl v pondělí 139, což je o 48 více než před týdnem, a 21 z nich je v těžkém stavu, jak vyplývá z údajů Ministerstva zdravotnictví ČR.Od začátku epidemie loni v březnu se novým typem koronaviru prokazatelně nakazilo přes 1,68 milionu lidí. Zhruba 98 procent z nich je už vyléčených, ale 30 416 zemřelo. Od začátku letošního září zemřelo osm lidí, z toho pět během posledního týdne.V pondělí provedly laboratoře téměř 65 tisíc testů na nový typ koronaviru a zdravotníci aplikovali 13 tisíc dávek očkování proti covidu, zhruba o 4000 méně než před týdnem.Od začátku očkování proti covidu bylo v České republice podáno téměř 11,65 milionu dávek. Plně naočkovaných je 5 852 221 lidí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210913/mz-covid-prospel-pacienty-sledujeme-uz-i-dalkove-zlepsili-jsme-prevenci-rakoviny-15820164.html

kevin Alex

Diagnostikovali my herpes, poslední 3 roky trpím herpetickým virem. Dokud jsem nedostal 3-4 online nebo přírodní léčba, lidé svědčí nebo tom, jak se vyléčili pomocí bylinných doplňků Dr. Nelsona. Objednal jsem si lék na herpes, poté, co jsem ho po dobu 14 dnů užíval podle pokynů a dávkování, my Dr. Nelson řekl, jak používat lék na herpes, který jsem úplně vyléčil léčbou herpesu. Doporučuji všem diagnózám herpesu, aby tuto léčbu podstoupili, kontaktují ji prostřednictvím e -mailu@drnelsonsaliu10@gmail.com, textového Whatsapp +14436204203, TOTO JSOU VĚCY, KTERÉ. OPAR. HIV / AIDS. RAKOVINA. DIABETY. LASSA FEVER. KAPAVKA. MENOPAUSOVÁ NEMOC

1