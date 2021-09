https://cz.sputniknews.com/20210914/bill-gates-varoval-o-nepripravenosti-lidstva-na-novou-pandemii-15833590.html

Bill Gates varoval o nepřipravenosti lidstva na novou pandemii

Lidstvo není připraveno čelit další pandemii – epidemie koronaviru ukázala, že lidé nemohou zařídit světové mechanismy pro boj s nakažlivou nemocí a překonat... 14.09.2021, Sputnik Česká republika

Dokument odhaluje vakcínovou nerovnost z morálního hlediska: ve vyspělých zemích je naočkováno až 80 procent obyvatel a v některých chudých zemích je to jen kolem jednoho procenta. Přitom Afrika dostala 48 milionů dávek vakcíny a Kalifornie 42 milionů, i když obyvatelstvo tohoto státu je 30krát menší než obyvatelstvo afrického kontinentu.Dříve bylo oznámeno, že fond Gatesových investoval do vývoje nových protivirových tablet pro léčení koronaviru a zabránění pandemiím v budoucnu. Startup Exscientia, který vyvíjí léky za pomoci umělé inteligence, podepsal s Fondem Billa a Melindy Gatesových čtyřletou smlouvu, jejíž hodnota může činit až 70 milionů dolarů. Výměnou za peníze dostane fond podíl na Exscientia.Termíny registrace vakcín v EMAVakcíny proti koronaviru, které Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) zkoumá, by mohly být schváleny do konce roku 2021 nebo začátkem roku 2022, uvedl dříve Marco Cavaleri z regulačního orgánu.V současné době je v EMA posuzováno pět vakcín: německá vakcína CureVac, americká NovaVax, čínský Sinovac, ruský Sputnik V a Vidprevtyn od francouzské společnosti Sanofi Pasteur.Cavaleri uvedl, že agentura zatím nemůže uvést konkrétní data registrace Sputniku V a čínského Sinovacu v EU.EMA schválila pro použití v EU čtyři vakcíny proti koronaviru západní výroby: AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer/BioNTech a Moderna. Poslední dva jmenované přípravky byly rovněž povoleny pro použití u dětí ve věku 12 až 16 let.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

