Blaha se pustil do Čaputové kvůli policejní kauze. Poukazuje na její možné nepřímé zapletení

2021-09-14T14:05+0200

V samotném úvodu Blaha bez okolků vyzývá prezidentku Čaputovou, aby veřejnosti okamžitě vysvětlila propojení své kanceláře s mafiánskou chobotnicí, která dle něj rozleptává policejní složky. Pokud se tak dle jeho slov nestane, tak je dotyčná zralá na odchod z funkce hlavy státu. Dle jeho slov totiž existuje vážné podezření, že je nepřímo zapojena do systému narafičených udavačů, jehož důsledkem byla i smrt Milana Lučanského.Dodává, že dokonce jméno poradce Čaputové se objevuje i v dalších kauzách, spojených se systémem narafičených udavačů. Dotyčný totiž zastupoval třeba Borise Beňu, který falešně obvinil Vladimíra Pčolinského, ex-šéfa SIS, kterého nedávno propustili z vazby. To ale není vše.Poukazuje tak na to, že v kauze systému narafičených udavačů, kvůli které zemřel Milan Lučanský, tedy figurují jména Daniela Lipšice, Petra Kubiny a Zuzany Čaputové. Zdůrazňuje přitom, že pokud se prokáže přímé zapojení těchto osob do mafiánských sítí v bezpečnostních složkách, pak je národní bezpečnost na Slovensku v největším ohrožení od druhé světové války.A ve svých otázkách pokračoval dál. Ptal se také, zda je náhoda, že ten stejný Kubina sehrál klíčovou roli při likvidaci referenda o předčasných volbách, kterých se Lipšic s Matovičem tak moc báli, či zda je náhoda, že se jméno Kubiny objevuje vněkolika kauzách udavačů, které se postupně ukazují jako zmanipulované a nastražené.Řeč přišla také na liberální média, přičemž se Blaha zaměřil na to, že média v čele s Denníkem N a Aktualitami dávají luxusní prostor Lipšicovi, Čaputové i Kubínovi a obhajují jejich postoje na způsob severokorejské propagandy…V závěru dodává, že klade legitimní otázky, na které očekává okamžitou odpověď. Zajímá ho tedy, do jaké míry je Čaputová zainteresována do systému narafičených udavačů a do jaké míry řídí její činnost Daniel Lipšic a Peter Kubina.Věc uzavřel slovy, že i když si toho Čaputová možná kvůli návštěvě papeže nevšimla, v její zemi se rodí skandál, který nemá obdoby. „A vaši lidé v něm hrají klíčovou roli,“ zdůraznil Blaha.

Lumir Balvin Náš pán učiteľ Ing. L. Balvín už pred viac ako 40 rokmi upozorňoval, že 100O rokov matriarchálni občania Slovenska nemajú štátotvorné schopnosti. Dokazujete to aj poznatkami Štúrovcov, ktorí na neštátotvornosť Slovenska poukázali pred viac ako 150 rokmi, keď národ fyzicky napadal a mlátil štátotvorných Štúrovcov. V rodinách vládnuce Slovenky udávali Štúrovcov a vlastných synov za peniaze na šibenice... 2

