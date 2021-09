https://cz.sputniknews.com/20210914/blinken-vysvetlil-selhani-usa-v-afghanistanu-15840599.html

Blinken vysvětlil selhání USA v Afghánistánu

Blinken vysvětlil selhání USA v Afghánistánu

Americký ministr zahraničí Anthony Blinken uvedl, že současná americká administrativa zdědila dohody s afghánským Tálibánem* po svých předchůdcích, což jí... 14.09.2021, Sputnik Česká republika

Během svého vystoupení v Senátu rozvinul tézi, že současný americký prezident Joe Biden dostal od exprezidenta Donalda Trumpa „termíny, ale ne plány“ odchodu z Afghánistánu.Na zasedání reaguje na výtky jak republikánů, tak demokratů, že se nepodařilo ukončit nejdelší americkou válku.„V lednu 2021 dosáhl Tálibán své nejvyšší vojenské síly od (útoků) 11. září a měli jsme nejnižší počet vojáků na místě od roku 2001. V důsledku toho byl prezident Biden při nástupu do úřadu okamžitě postaven před volbu mezi ukončením války a její eskalací. Pokud by odmítl plnit závazky svého předchůdce, pak by útoky na naše vojáky a naše spojence pokračovaly a Tálibán by zahájil celonárodní ofenzivu proti největším městům v Afghánistánu,“ řekl Blinken.Předtím vysvětlil neúspěch dokončení afghánské kampaně před Sněmovnou reprezentantů. V Senátu byl očekáván i ministr obrany Lloyd Austin, ale ten se na zasedání mezinárodního výboru nedostavil.*Teroristická organizace zakázaná v RFSledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

❌➗➖➕ "9/11" 2001 nebyl žádný teroristický čin, ale hrdinská odplata za americké prasárny, které těch 8 mužů ještě za jejich života sami zažili. (což je i logické). Stačí si v internetu od roku 2001, najít padesát až šedesát let zpátky (1950) kde v islámských zemích USraelci zrovna válčili a vraždili. Od 1950 to bylo celkově 30 válek, kde ale hlavně v úvahu přichází válka v Iráku 1992, kdy se ten první útok na ty americké "twin tower" v roce 1993 nepovedl, ten druhý 2001 pak perfektně připravili.. Pak je i celkem logické a jasné, že to byla Írácká odvetná akce za americkou válku v Iráku 1992..USraelci si pak vymysleli teroritickou pohádku o Bin Ladenovi v Afganistánu, který chtěli vykrádat. Každý kdo to tehdy sledoval ví, že Bin Laden prohlásil, že "9/11" nebyla jeho akce, ale že děkuje Aláhovi, že potrestal americké svině. Takže Afganistán s tim neměl vůbec nic společného a byl jenom další obětí kapitalistického zlodějského imperialismu 🇺🇸🇮🇱🕎👎👎👎🤮🚾🚾 38

JN1551 JN1551 výmluvy a omluvy vlastní neschopnosti. USA se ukázaly, jak skutečně silnou armádu mají. Holt, klucí v růžovém asi k boji moc nebudou. Takhle ještě fetovat, chlastat a krást, to by jim šlo. Ale pořádně válčit, to se jim moc nedaří. 3

