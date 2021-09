Borrel se div nepohádal se Stoltenbergem o strategické autonomii Evropské unie

„Jak může skutečnost, že Evropané budou zítra silnější, oslabit alianci? Naopak: vojensky silnější Evropa odpovídá zájmům NATO a USA. Taková Evropa má převzít odpovědnost za vlastní zájmy a hájit je. A to nejen ve smyslu vojenském, protože to, co se nedávno stalo (v Afghánistánu), ukázalo také hranice možností vojenské akce. I ta nejsilnější armáda světa, jíž pomáhaly také jiné, nedokázala zvítězit v jedné z nejchudších zemí na planetě,“ zdůraznil Borrell.