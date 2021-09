https://cz.sputniknews.com/20210914/casopis-the-lancet-publikoval-clanek-o-zbytecnosti-masoveho-preockovani-jake-zni-argumenty-15841910.html

Časopis The Lancet publikoval článek o zbytečnosti masového přeočkování. Jaké zní argumenty?

Časopis The Lancet publikoval článek o zbytečnosti masového přeočkování. Jaké zní argumenty?

Odborný medicínský týdeník The Lancet publikoval článek, který kritizuje masivní přeočkování vakcínami proti koronaviru. Uvádí se, že doporučení vydala... 14.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-14T22:46+0200

2021-09-14T22:46+0200

2021-09-14T22:46+0200

svět

vakcína

očkování

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/05/15392210_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4b9ca6c4261c36c45c99d1787cafba88.jpg

I když se poslední dobou hodně diskutuje o nutnosti přeočkování proti koronaviru, odborníci se domnívají, že jsou stávající vakcíny poměrně účinné a není tak v současné chvíli naléhavě nutná hromadná revakcinace.Kromě toho lékaři poznamenali, že příliš časné nebo časté podávání opakovaných dávek léků může vést k myokarditidě a ke vzniku tzv. Guillainovo–Barrého syndromu (GBS), což je závažné autoimunitní onemocnění postihující periferní nervovou soustavu, obvykle vyvolané akutním infekčním procesem.To se podle jejich údajů týká jak vakcín mRNA (například Pfizer a Moderna), tak přípravků založených na adenoviru, včetně ruského Sputniku V.V materiálu sezároveň zdůrazňuje, že výhody primárního očkování proti onemocnění covid-19 výrazně převyšují rizika nákazy koronavirem.Dále se také uvádí, že před doporučením dalších dávek vakcín budou odborníci muset provést příslušný výzkum. Lékaři také trvají na tom, že by očkovací přípravky měly být dostupné po celém světě, jelikož mnozí podle nich stále nemají přístup ani k základnímu očkování.Očkování třetí dávkou v ČRNa konci srpna česká vláda na svém pravidelném zasedání řešila očkování třetí dávkou vakcíny proti koronaviru. Jak tehdy uvedl na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, očkování třetí dávkou bude pro každého a dobrovolné.Prozradil, že očkování třetí dávkou se v ČR spustí již 20. září. Podle premiéra Andreje Babiše se bude prioritně týkat lidí nad 65 let, a také lidí se zdravotním postižením, stejně tak dlouhodobě nemocných.Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha bude moci třetí dávku dostat každý, kdo o ni bude mít zájem. Je však nutné splnit podmínku, a to mít alespoň osm měsíců po ukončeném očkování. Nebude však stanoveno pevné datum, tudíž to může být klidně devět nebo deset měsíců po něm.Jak se uvádí na profilu Chytré karantény na sociální síti, základní pravidla pro přeočkování jsou taková, že je dobrovolné, lze jej využít osm měsíců po dokončeném očkování, důrazně se doporučuje lidem nad 60 let, očkovat se bude mRNA vakcínami (Moderna, Pfizer) a registrace se otevře 20. září. Za zmínku stojí, že mRNA vakcíny mohou dostat i lidé očkovaní jinými vakcínami.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210913/mz-covid-prospel-pacienty-sledujeme-uz-i-dalkove-zlepsili-jsme-prevenci-rakoviny-15820164.html

Masunta -první asistentka druhého náměstka Masunty nejosvícenějšího Očkování způsobuje rezistenci dotyčnéjo na covid, ale dochází u těchto lidí k mutaci kmenů v nosohlanu, které očkovaný rezistentní roznáší na zdravé lidi. Zdravý člověk se i těmto mutacím ubrání. Nesmí mít například oslabený organismus jinými nemocemi, nevyspáním (průměrně se spí jen 5,5 hodiny). Vzniku alergií a dalších zravotních problémům přispívá, že mnozí lidé mají ve střevech jen asi 1200 druhů bakterií, když jich má být asi 1800 až 1900. Chybí i pro tělo ozdravné přirozené pobyty v přírodě, které několikanásobně zvyšují počet bílých krvinek. A nemáme stále povoleno používat osvědčené léky za několik stovek. Jde o zisky firem vyrábějící "vakcíny" a také o zadlužení států i jedinců, protože pak jsou tito ovladatelní. Je to proces japonizace (plus NWO). Japonsko je nejvíce zadlužený stát a důchody jsou tam malé. Proto Japonci pracují do 90ti let. 🌿💖💚💖 1

Masunta -první asistentka druhého náměstka Masunty nejosvícenějšího První vakcinace zhoršuje imunistní systém o 15 %. Po druhé je to zhporšení o 35 %. Třetí vakcinaci rozhodně nikdo nechtějte. Toto uvedl lékař, který léčil z covidu Trumpa a prezidenta Brazílie. Zákazy vycházení, roušky, rukavice, jsou zcela neúčinné. 🌿💖💚💖 1

2

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vakcína, očkování, koronavirus