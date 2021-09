https://cz.sputniknews.com/20210914/cena-plynu-v-evrope-poprve-presahla-800-dolaru-za-tisic-kubiku-15830732.html

Cena plynu v Evropě poprvé přesáhla 800 dolarů za tisíc kubíků

Cena plynu v Evropě překonala další rekord a přesáhla 800 dolarů za jeden tisíc metrů krychlových. V prvních několika hodinách se zvýšila o více než 50 dolarů. 14.09.2021, Sputnik Česká republika

Cena říjnového futures podle indexu nizozemského TTF činila na začátku dražeb 747,3 dolarů, ale do 9.26 SEČ dosáhla 800,03 dolarů, zvýšila se tedy o sedm procent.Předchozí rekord byl stanoven včera – 750 dolarů za 1 000 kubíků, předtím byly zaznamenány historické rekordy 710 a 670 dolarů (všechny v průběhu posledního týdne).Podle názoru odborníků je tento růst spojen s malými zásobami paliva v evropských plynojemech kvůli studené zimě v minulém roce. Přitom Gazprom nechce značně zvyšovat dodávky a prodej na pozadí uvedení do provozu plynovodu Nord Stream 2, soudí analytici. Minulou neděli byly evropské plynojemy naplněny ze 70,75 %, čili o 15 procent méně než průměrný ukazatel za posledních pět let.Posílení role Ruska na evropském energetickém trhuČeský ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády Lukáš Kovanda na svém twitterovém účtu okomentoval současné tendence na energetickém trhu. Kovanda předpokládá, že růst cen na zemní plyn v letošním roce výrazně přispěje k celkové inflaci jak v Česku, tak i v dalších evropských zemích. Kromě plynu se dá očekávat i zdražení uhlí, a to kvůli tomu, že výroba elektřiny z uhlí vyžaduje emisní povolenky.Dalšími faktory zdražení elektřiny podle slov Kovandy je menší výkonnost větrných elektráren v letošním roce a omezení dodávek plynu ze strany ruského Gazpromu v prvním pololetí. Všechno tohle bez pochyby posílí pozice Ruska na evropském energetickém trhu, které ukončilo výstavbu plynovodu Nord Stream 2. Jak uvádí český expert, současné tendence na trhu usnadní co nejrychlejší zprovoznění dalšího ruského plynovodu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

bancafe No a to bude křiku, že to zavinilo Rusko, ale nikde nenajdete, že by Rusko neplnilo nasmlouvané množství plynu a ropy. Prostě se odrazila hra USA, o zvýšení cen aby byli konkurence schopni, a donutili Evropu sjednávat menší množství plynu a ropy od Ruska. Maďarsko, Srbsko atd, si nasmlouvaly množství a ceny dopředu , ale naše vláda pod vlivem opozice, /př, Pekárová-Adamová, ani kurník od Ruska/ jedná podle pokynu USA. Takže budeme všichni platit za chytrost, podlézavost politiků, kteří neví o čem mluví. Už dávno mohl proudit plyn do Německa . 3

Karel Adam Dobrý tah Herr Miller ! 2

