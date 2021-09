Chcete psát vše, co chcete? Facebook má seznam VIP uživatelů, kteří nemusí dodržovat pravidla

https://cz.sputniknews.com/20210914/chcete-psat-vse-co-chcete-facebook-ma-seznam-vip-uzivatelu-kteri-nemusi-dodrzovat-pravidla-15834733.html

Facebook vytvořil systém, který osvobodil některé uživatele od části nebo všech pravidel sociální sítě, uvádí se ve firemních dokumentech, které prostudovali... 14.09.2021, Sputnik Česká republika

Facebook vytvořil „bílý seznam“, na němž se nacházejí mimořádně důležité osoby z řad jeho uživatelů. Tyto osoby jsou chráněny před donucovacími akcemi ze strany sociální sítě - na rozdíl od jiných lidí mohou publikovat materiály, které porušují pravidla Facebooku, píše The Wall Street Journal s odkazem na interní firemní dokumenty.Podle deníku to sociální síť dělá pomocí programu známého jako křížová kontrola, který byl původně určen k monitorování akcí známých osobností, politiků a novinářů. VIP uživatelé sociální sítě jsou chráněni před blokováním sociální sítě, zobrazují dokumenty. U běžných lidí Facebook vyhodnocuje, zda jsou jejich příspěvky v souladu s pokyny společnosti v oblasti boje proti šikaně, sexuálnímu obsahu, nenávistným projevům a podněcování k násilí.Někdy automatizované systémy společnosti odstraní nebo skryjí obsah podezřelý z porušení pravidel bez kontroly ze strany konkrétního člověka. V jiných případech je obsah označený těmito systémy nebo uživateli hodnocen živými moderátory.Interní pokyny k přijatelnosti křížové kontroly specifikují kritéria pro zařazení do bílého seznamu, včetně „důstojných zpráv v tisku“ a „vlivu nebo popularity“. Program se týká prakticky každého, kdo se pravidelně objevuje v médiích nebo má na internetu velké množství příznivců včetně filmových hvězd, moderátorů talk show, vědců a blogerů, uvádí WSJ. Na Instagramu se křížová kontrola týká dokonce i populárních zvířat.Facebook kontaktoval některé VIP uživatele, kteří porušili zásady platformy, a poskytl jim 24hodinové „okno pro samostatnou nápravu“ k samostatnému odstranění obsahu porušujícího pravidla, píší noviny. Mluvčí společnosti řekl WSJ, že Facebook tuto výhodu, která ještě platila během voleb v roce 2020, postupně zrušil.Sputnik Česko na TelegramuNejzajímavější novinky ze Sputniku Česká republika můžete nově sledovat také na sociální síti Telegram. Abyste měli aktuální informace o nejnovějších událostech, mohli komentovat novinky v reálném čase, vyměňovat si názory s námi, ale i ostatními uživateli, prostudujte si návod k používání Telegramu.Jak začít s Telegramem? Nejprve si musíte do mobilního telefonu stáhnout aplikaci Telegram. Potřebujete jen pár minut volného času a samozřejmě telefon s operačním systémem Android nebo iOS. Aplikaci Telegram si můžete zdarma stáhnout z Google PlayStore nebo App Store.Jakmile PlayStore nebo App Store otevřete, klepněte na vyhledávač, do kterého napište „Telegram“. Poté stisknutím vyhledávacího tlačítka potvrďte hledaný výraz.V seznamu nabízených aplikací vyberte aplikaci s obrázkem papírové šipky na modrém pozadí, klepněte na jeho záložku a pro instalaci do telefonu stiskněte tlačítko „Instalovat“.Postup pro Android a iOS je prakticky stejný. Po instalaci otevřete aplikaci a klikněte na „Začít psát zprávu“. Při prvním spuštění aplikace budete muset uvést a potvrdit vaše telefonní číslo a vaši národnost, aby bylo možné provést konfigurační postup spojený s vaším telefonním číslem, proto zadejte své telefonní číslo v zobrazeném poli.K ověření telefonního čísla vám Telegram zašle potvrzovací kód, který musíte zadat do příslušného textového pole, abyste mohli pokračovat a začít aplikaci používat.Jakmile zadáte kód, můžete okamžitě začít používat aplikaci. Po zadání kódu se objeví pole, kam můžete napsat své jméno a příjmení.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

