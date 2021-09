https://cz.sputniknews.com/20210914/exprezident-klaus-je-v-nemocnici-15830566.html

Bývalý prezident Václav Klaus byl hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN). Příčinou je vysoký tlak. Informovalo o tom Právo. 14.09.2021, Sputnik Česká republika

Zdravotní problémy, především vysoký tlak, trápí exprezidenta od soboty. Po dohodě s lékaři byl o víkendu hospitalizován. Podle informací Práva strávil Klaus v nemocnici dvě noci a v pondělí odpoledne byl propuštěn do domácího léčení. Podle informací deníku mají lékaři o zdraví exprezidenta nadále obavy, a proto má podstoupit další vyšetření. V úterý ráno se Klaus do nemocnice vrátil. Do areálu ÚVN ho přivezlo služební auto s ochrankou. S sebou měl příruční tašku. Lékaři mají rozhodnout, zda bude nutná další hospitalizace.Připomeňme, že v únoru Klaus onemocněl koronavirem. Špatně se mu udělalo během jeho pravidelné on-line přednášce studentům. Svou lekci tehdy prokašlal a následný test mu potvrdil koronavirus. Po vyšetření v Ústřední vojenské nemocnici se 80letý exprezident léčil doma. Sám Klaus zůstává odpůrcem očkování i roušek.Kvůli svému vystoupení bez roušky dostal pokutu osm tisíc korun. Exprezident se s ní ale nesmířil a ministerstvo zdravotnictví kvůli tomu žaloval.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

