Flegr šokoval. Vědce potěšilo, že Klaus a Zeman leží v nemocnici

Česko dnes obletěla zpráva, že prezident Miloš Zeman a exprezident Václav Klaus museli být hospitalizováni v nemocnici.

K hospitalizaci obou politiků se dnes na svém twitterovém účtu vyslovil Jaroslav Flegr. Kdo by od něj však čekal přání brzkého uzdravení, spletl by se. Jeho komentář k hospitalizaci dvou nejznámějších veteránů české politiky totiž mnohé překvapil.To však nebylo z jeho strany vše. Dotyčného totiž napadl ještě jeden kandidát, který by se v nemocnici k Zemanovi a Klausovi mohl přidat.Narážel tak na to, že by uvítal i hospitalizaci českého premiéra. Mnozí uživatelé však byli jeho slovy pobouřeni.Mnozí navíc Flegrovi připomínali, že „boží mlýny melou“…Vědec však nebyl jediný, kdo vyslovil šokující slova na dané téma. Přidal se i jeden z uživatelů Twitteru, který napsal:Hospitalizace ZemanaDnes jsme informovali o tom, že se prezident Miloš Zeman dostavil do Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN). Podle informací deníku Právo má jít od dlouhodobější hospitalizaci. Prezidentův mluvčí hospitalizaci zatím nekomentoval.Nicméně, prezidentův poradce Martin Nejedlý serveru iROZHLAS.cz uvedl, že se má jednat o preventivní prohlídku.Připomeňme, že Zeman byl v minulosti již několikrát hospitalizován. Podle svých slov trpí neuropatií dolních končetin, kvůli které musí být na invalidním vozíku. V minulosti trpěl i cukrovkou. Ta ale podle jeho slov „odešla“.Klaus st. v nemocniciZeman však není jediný, kdo si poleží v nemocnici. Shodou náhod byl o víkendu v ÚVN hospitalizován i Zemanův předchůdce Václav Klaus. Tenostatně v úterý opět do nemocnice dorazil a byl hospitalizován. Příčinou je vysoký tlak, jak informovalo Právo.Uvádí se, že zdravotní problémy, především vysoký tlak, trápí exprezidenta od soboty. Nejprve byl po dohodě s lékaři o víkendu hospitalizován, v nemocnici strávil dvě noci a v pondělí odpoledne byl propuštěn do domácího léčení. Lékaři však mají o zdraví exprezidenta nadále obavy, a proto má podstoupit další vyšetření. V úterý ráno se takdo nemocnice vrátil. Do areálu ÚVN ho přivezlo služební auto s ochrankou. S sebou měl příruční tašku. Lékaři mají rozhodnout, zda bude nutná další hospitalizace.

Renegát Tak já se nedivím - toho "mimozemšťana" vyrobily jako nepovedenej prototyp epidemiologa = třeba ta paruka to naprosto dokazuje = to určitě nemohou být lidské vlasy ;) Trochu se divím, že přeje něco nepěkného Zemanovi, když sám už vypadá jako by poslední rok tlel v hrobce 300

bebel Blbec. 164

