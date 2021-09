https://cz.sputniknews.com/20210914/lacine-a-ubohe-opozice-rozdala-volicum-svacinu-a-pochlubila-se-na-internetu-to-fakt-nemeli-delat-15842697.html

„Laciné a ubohé.“ Opozice rozdala voličům svačinu a pochlubila se na internetu. To fakt neměli dělat

„Laciné a ubohé.“ Opozice rozdala voličům svačinu a pochlubila se na internetu. To fakt neměli dělat

Taktika v rámci předvolební kampaně se u různých stran a koalicí liší. Piráti a STAN se rozhodli, že lidi potěší svými nanuky, zatímco opoziční politici z... 14.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-14T22:22+0200

2021-09-14T22:22+0200

2021-09-14T22:22+0200

česko

politika

předvolební kampaň

volební kampaň

spolu

marian jurečka

jan skopeček

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/15839967_0:506:1200:1181_1920x0_80_0_0_22174aacce2807de392f70bde5803042.jpg

V rámci předvolební kampaně vyrazili do ulic Jan Skopeček z ODS i šéf KDU-ČSL Marian Jurečka. Dotyční přitom obdarovali lidi jídlem.Skopeček si v rámci předvolební kampaně do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za cíl vybral Nymburk. Právě v tomto městě obdarovával kolemjdoucí jablky.A pozadu nezůstal ani předseda KDÚ-ČSL Marian Jurečka. I on se držel stejné myšlenky a v ranních hodinách rozdával balíčky se snídaní. I on o tom informoval prostřednictvím sociální sítě.Jurečka se tak drží svého hesla, že je potřeba s lidmi mluvit a naslouchat jim.Připomeňme také, že tyto strany nejsou jediné, kdo vede či vedl kampaň podobným způsobem. V minulosti se angažovalo také ANO, které před podzimními komunálními a senátními volbami rozdávalo balíčky s koblihy. Tato sladká pochoutka se tak stala pomyslným symbolem kampaně Andreje Babiše. Nutno však podotknout, že se do politika kvůli této akci tehdy řada politiků ostře pustila.Reakce na sociální sítiTentokrát nebyli podobným záměrem nadšeni ani běžní lidé. Ti politikům vzkazovali, že to nebyl dobrý krok.Jiní zde viděli spojistost právě s Babišem: „Tak to už jste pěkně v koncích, když vás nic jinýho nenapadne a kopírujete Babišáka. Tímhle chcete posílit preference ? Srandisti.“Další lidé spekulovali, kde na to strany vzaly peníze. „To rozdáváte z příspěvku za volební hlasy, tedy z našich daní? Že vám není hanba!“ poznamenávali.Odezva tak zřejmě nebyla taková, jakou by si koalice Spolu přála.

Červenáček Přízemní a nízkoformátové jako příspěvky škodiče většího než trollové - mouly K. Olinky🚾. 🐸🐸🐸🐸 1

Masunta -první asistentka druhého náměstka Masunty nejosvícenějšího Pod to bych se podepsala. Však je také pod trvalým dozorem Komise Masuntů a ta o něm informuje příslušný Výbor OSN pro eliminaci extrémistů. 🌿💖💚💖 0

2

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

politika, předvolební kampaň, volební kampaň, spolu, marian jurečka, jan skopeček