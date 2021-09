https://cz.sputniknews.com/20210914/matka-alexandra-francettiho-syn-trpi-nemoci-k-zadne-extradici-na-ukrajinu-nedojde-15835716.html

Matka Alexandra Frančettiho: Syn trpí nemocí. K žádné extradici na Ukrajinu nedojde

Matka Alexandra Frančettiho: Syn trpí nemocí. K žádné extradici na Ukrajinu nedojde

Portál Ukrajina.ru si promluvil s Bellou Alexandrovnou, matkou Alexandra Frančettiho, zatčeného českými úřady na žádost Ukrajiny v důsledku jeho aktivit během... 14.09.2021, Sputnik Česká republika

Matka Frančettiho sdělila, že si její syn v Česku v devadesátých letech vzal Gruzínku jménem Nona, která měla české občanství. V tomto manželství se mu narodila dcera Dia, které je už devatenáct let.Matka přitom nedokáže říct, jestli se s manželkou rozvedli nebo ne, ale do doby, než byl Alexander zatčen, již dlouhodobě žil v Sevastopolu. Čas od času však cestoval do Prahy, kde navštěvoval dceru a podstupoval léčbu z následků boreliózy, kterou dostal na Krymu kvůli kousnutí klíštěte.Matka poznamenala, že neschvalovala jeho cesty do Prahy, protože se bála, že by ho tam mohli zadržet kvůli účasti v událostech na Krymu. Ale faktem je, že právě čeští lékaři dokázali stanovit správnou diagnózu a zvolit správnou metodiku léčby. Frančetti proto musel jezdit do Česka. Má navíc dědičnou nemoc, kterou zhoršují následky pozdě odhalené boreliózy. Dost silně mu proto může otékat tělo. Matka se proto obává, že se synovi ve vězení udělá špatně.Bella Alexandrovna poznamenala, že Frančetti nebude vydán na Ukrajinu. Nedávno ji prý zavolala ruská konzulka v Česku a ujistila ji, že k tomu nedojde.Tutéž informaci potvrzuje i dcera zadrženého Frančettiho, která televizi RT sdělila, Česko nepřistoupí k realizaci extradice jejího otce na Ukrajinu. Soud v Praze se totiž podle ní bude zabývat jen otázkou předběžného zadržení Frančettiho.Dcera zadrženého poznamenala, že její otec je v dobrých podmínkách, je dobře živen a má „vše, co potřebuje“, včetně lékařské pomoci.Zadržení v Praze občana RFNa pražském letišti byl v neděli zadržen občan RF Alexandr Frančetti na základě zatykače vydaného Ukrajinou. Zadržení v Praze občana RF Alexandra Frančettiho bylo výsledkem dohodnutých akcí ukrajinských a českých bezpečnostních složek. Kyjev nyní pracuje na ukončení procedur pro předání zadrženého Ukrajině.Ukrajina vydala mezinárodní zatykač na Alexandra Frančettiho, který byl v neděli zadržen na pražském letišti, již v roce 2019. Pronásledování ruského aktivisty souvisí s tím, že podpořil znovusjednocení Krymu s Ruskem v roce 2014, a dokonce založil jeden z oddílů domobrany Sevastopolu.„Zadržení bylo výsledkem zkoordinovaných aktivit ukrajinských a českých právních orgánů za účelem pohnání Alexandra Frančettiho k odpovědnosti za spáchání řady zločinů proti našemu státu, zejména za účast v ruské okupaci Krymu. Ukrajinská strana dnes pracuje na dokončení potřebných procedur s cílem předání Alexandra Frančettiho ukrajinskému soudnictví,“ uvedl mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Oleg Nikolenko.

