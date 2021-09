Na vojenských cvičeních Západ 2021 v Rusku byly poprvé otestovány bojové roboty

https://cz.sputniknews.com/20210914/na-vojenskych-cvicenich-zapad-2021-v-rusku-byly-poprve-otestovany-bojove-roboty-15834093.html

Na polygonu Mulino během strategických rusko-běloruských cvičení Západ 2021 ruské ministerstvo obrany poprvé použilo úderné roboty Uran-9 a Nereсhta... 14.09.2021, Sputnik Česká republika

Vozidla Uran-9 zničila živou sílu a obrněná vozidla cvičného nepřítele na vzdálenost tří až pěti tisíc metrů a Nereсhta sloužila k poskytování palebné podpory bránícím se jednotkám. Také k průchodům minovými poli byly použity odminovací vozidla Uran-6.Činnost robotů zajišťoval taktický laserový komplex Karjer, který umožňuje detekci a potlačení optických průzkumných a sledovacích zařízení.Celkem se manévrů na polygonu Mulino v Nižněnovgorodské oblasti účastní asi 20 tisíc lidí, asi 160 tanků a přes 220 letadel a vrtulníků.Kromě toho se na polygonu Kuzminsky v Rostovské oblasti konalo dvoustranné plukovní taktické cvičení s vojáky Jižního vojenského okruhu.Do výcvikové akce byly poprvé zapojeny mobilní taktické skupiny aerosolového odporu a taktické skupiny průlomů, jakož i taktické skupiny pro boj s bezpilotními vzdušnými prostředky vybavené protivzdušnou obranou a elektronickým bojem.Již dříve na cvičeních Západ 2021 na vojenských polygonech poblíž Kaliningradu byly poprvé otestovány úderné robotické systémy Platforma-M. Motorizované jednotky a parašutisté používali při nácviku ničení ozbrojenců v městském prostředí komplexy vyzbrojené granátomety a kulomety. Roboty byly také použity k průchodům minovými poli.Kromě Platforem-M armáda využívala bezpilotní letouny Orlan a Foropst pro úpravu palby dělostřeleckých a tankových jednotek.Společné strategické cvičeni Západ 2021 ozbrojených sil Ruska a Běloruska se koná od 10. do 16. září na devíti polygonech obou zemí. Společných cvičení se plánuje zúčastnit více než 800 kusů techniky, asi 200 tisíc lidí, včetně asi dvou tisíc vojáků z členských států Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti, Šanghajské organizace pro spolupráci a dalších spřátelených zemí.

a kde ty hňupe mají jen to co bylo v 70 letech a ty drony ale ty má téměř každá země jen irán je o kus dále ten má proti lodní drony proti kterým nemá nikdo obranu.

Červenáček

V Sýrii i jinde Rusové otestovali desítky nových druhů zbraní. Vyzdvihnu tank T-90, ovšem právě celkem hluboce modernizovaný. Má řadu nových vybavení převážně z tanku T-14 Armata. Je připraven modernizační balíček pro i zahraniční vlastníky tohoto tanku. Některé speciálnosti jsou jen pro Ruskou armádu. Má například laserem řízenou střelu Refleks, která může být použita v rozsahu od 75 m do 5 km a zasažení cíle na maximální vzdálenost jí zabere 17,7 sekundy. Má dva lehké kulomety, vylepšené zaměřování, schopnost sestřelovat nízkoletící vrtulníky a přesnou střelbu zvládá za každého počasí. Vybaven byl novým 125mm kanónem 2A82-M1 z tanku T-14 Armata. Tento kanón by měl být výrazně výkonnější i než ten nejlepší „západní“ 120mm kanón Rh120. Měl by být schopen střílet novou tankovou podkaliberní municí i novými protitankovými řízenými střelami. Co se opravdu na T-90M podařilo realizovat, je vybavit ho novou verzí elektronického systému řízení palby s automatickým sledováním cíle. 🐸🐸🐸🐸

