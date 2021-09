https://cz.sputniknews.com/20210914/prezident-zeman-je-hospitalizovan-15830824.html

Prezident Zeman je hospitalizován

Zeman dorazil do nemocnice krátce po jedenácté hodině. Před prezidentskou kolonou do areálu dorazila Zemanova manželka Ivana. Po příjezdu Zeman zamával na novináře.Prezident byl v minulosti několikrát hospitalizován. Podle jeho slov trpí neuropatií dolních končetin, kvůli které musí být na invalidním vozíku. V minulosti trpěl i cukrovkou. Ta ale podle jeho slov „odešla“.Kromě toho si loni v srpnu zlomil ruku a několik měsíců musel nosit ortézu.Shodou náhod o víkendu byl v ÚVN hospitalizován i Zemanův předchůdce Václav Klaus. Ten ostatně v úterý opět do nemocnice dorazil. Zatím není jasné, zda se v jeho případě jedná o prohlídku nebo o další hospitalizaci.Na rozdíl od Práva prezidentův poradce Martin Nejedlý serveru iROZHLAS.cz uvedl, že se má jednat o preventivní prohlídku. Zda bude prezidentská kancelář upravovat Zemanův program pro tento týden, neuvedl. Poslední akce, které se zúčastnil prezident, se konala v neděli, kdy za účasti svého poradního týmu jednal s ministrem zahraničních věcí a obrany o důsledcích neúspěšné mise NATO v Afghánistánu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

